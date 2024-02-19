İyi Parti adayının seçim afişi gündem oldu: CHP rozetli fotoğrafını kullandı

Düzenleyen: Eda Narin / Kaynak: Türkiye Gazetesi 19 Şubat 2024 13:36 - Güncelleme: 19 Şubat 2024 13:47 - Güncelleme:

İzmir, İyi Parti, Yerel Seçim, Haber

Politika Haberleri / Türkiye Gazetesi

2019 yerel seçimlerinde CHP'den aday olan Suat Nezir, bu yerel seçimlerde ise İyi Parti'nin İzmir Buca Belediye Başkan adayı olarak gösterildi. Nezir'in seçim afişlerinde ise CHP rozetli fotoğrafının kullanılması dikkat çekti.