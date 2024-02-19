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    • Haberler > Politika > İyi Parti adayının seçim afişi gündem oldu: CHP rozetli fotoğrafını kullandı

    İyi Parti adayının seçim afişi gündem oldu: CHP rozetli fotoğrafını kullandı

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    İyi Parti adayının seçim afişi gündem oldu: CHP rozetli fotoğrafını kullandı
    İzmir, İyi Parti, Yerel Seçim, Haber

    Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    2019 yerel seçimlerinde CHP'den aday olan Suat Nezir, bu yerel seçimlerde ise İyi Parti'nin İzmir Buca Belediye Başkan adayı olarak gösterildi. Nezir'in seçim afişlerinde ise CHP rozetli fotoğrafının kullanılması dikkat çekti.

    İyi Parti'nin İzmir Buca Belediye Başkan adayı olarak gösterdiği eski CHP'li Suat Nezir'in seçim afişleri gündem oldu.

    Afişlerde kullanılan fotoğraflarda Nezir'in yakasında CHP rozeti bulunuyor.

    2019 yerel seçimlerinde CHP’den Buca Belediye Başkan adayı olarak açıklanan daha sonra adaylığı geri çekilen Suat Nezir, bu seçimde ise İYİ Parti adayı olmuştu.

    SUAT NEZİR KİMDİR?

    4 dönem boyunca Buca Belediyesi İmar Komisyonu üyeliği ve iki dönem İmar Komisyon başkanlığı gibi görevlerde bulunan Suat Nezir, Buca Belediyesi Başkan Yardımcılığı da yaptı.

    Nezir Buca'da gayrimenkul ve inşaat sektöründe faaliyet yürütüyor.

    Düzenleyen:  - Politika
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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