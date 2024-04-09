İyi Parti'den Ordu'daki seçimlere itiraz: Operasyona tabi tutulduk

Olağanüstü kurultaya gitmeye hazırlanan İyi Parti, bugün Ordu'daki seçimlerin yenilenmesi talebiyle YSK önünde açıklama yaptı. Parti, yerelde operasyona tabi tutulduklarını öne sürdü.

31 Mart seçimlerinde beklediklerini alamayan ve düşük oy oranının ardından olağanüstü kurultaya gitmeye hazırlanan İyi Parti, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) önünde açıklama yaptı.

Açıklamada, tekrar açılan sandıklarda geçersiz sayılan oy pusulalarından geçersizlik nedeni çift mühür olan oy pusulalarının neredeyse tamamının İyi Parti ve başka bir partiye basılı olduğu belirtilirken, boş oy pusulalarında ise katlama çizgisinin olmadığını tespit edildiği aktarıldı.

Parti, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesi için Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) başvurdu.

'OY PUSULALARINDA KATLAMA İZİ YOK'

İYİ Parti Genel Başkan yardımcısı Hakan Şeref Olgun, şunları kaydetti:

Ordu ili seçim çevresi toplam 2 bin 229 sandıktan oluşmaktadır. Seçim çevresinde oy kullanan 486 bin 365 kişi olmasına rağmen Türkiye ortalamasının çok üzerinde geçersiz oy pusulası Ordu ilinde tespit edilmiştir. Sadece büyükşehir belediye başkanlığı seçiminde 30 bin 600 geçersiz oy pusulasının var olduğu kayıtlara geçmiştir. Ancak tarafımızca yapılan başvurular neticesinde tekrar açılan sandıklarda geçersiz sayılan oy pusulalarından geçersizlik nedeni çift mühür olan oy pusulalarının neredeyse tamamının İYİ Parti ve başka bir partiye basılı olduğu, geçersizlik sebebi boş olan oy pusulalarında ise zarfa konulduğunda oluşacak katlama iznin olmadığı, bu haliyle zarfa giren oyun sandığa sığma ihtimalinin bulunmadığı tespit edilmiştir.

KAYIP ZARF İDDİASI

Sabah sandıklara teslim edilen oy pusulaları ile zarf sayısı, kullanılmayan artan oy pusulaları ve zarf sayısı ile oy kullanan seçmen sayısı karşılaştırıldığında çok sayıda sandıkta kayıp zarf ve oy pusulası olduğu tespit edilmiştir. Bu durum seçim evraklarının güvenliği açısından şüphe uyandırmış olup farklı sandıklara, farklı sandıklardan oy pusulaları ve zarfların girmiş olabileceği şüphesini doğurmaktadır.

"SEÇİM YENİLENSİN" TALEBİ

Toplam sandık sayısının içerisinde sadece 95 sandık kurulu başkanının veya sandık kurulu memur üyesinin siyasi parti üyesi olduğu tespiti yapılmıştır. Bilindiği üzere, sandık kurulu başkanı ve memur üye ile kanun koyucu sandık tarafsızlığı ve güvenliği sağlama amacını güder.

Devlet memurlarının 657 sayılı kanuna göre siyasi parti üyesi olması mümkün değildir. Sandık kurulu başkanı ve memur üyelerin memuriyetlerine engel bir durumun olması, yani siyasi parti üyesi yahut devlet memuru olmaksızın sandık kurulu başkanı ve memur üye olarak atanması seçim güvenliğinin ve tarafsızlığının yok sayılması anlamına gelmektedir. Tüm bu sebeplerle YSK’ya tam kanunsuzluk hallerinin oluştuğundan bahisle bilgi ve belgelerimizi eklemek suretiyle Ordu Büyükşehir seçimlerinin yenilenmesi talebinde bulunulmuştur.