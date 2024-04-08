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Haberler > Gündem > İyi Parti'de Meral Akşener sonrası için adaylık yarışı! Yavuz Ağıralioğlu kararını açıkladı

İyi Parti'de Meral Akşener sonrası için adaylık yarışı! Yavuz Ağıralioğlu kararını açıkladı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İyi Parti&#039;de Meral Akşener sonrası için adaylık yarışı! Yavuz Ağıralioğlu kararını açıkladı

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in kurultayda yeniden aday olmayacağını açıklamasının ardından gözler Yavuz Ağıralioğlu'na çevrildi. Ağıralioğlu parti kulislerindeki adaylık söylentilerine ilişkin, "Ben zaten hiçbir zaman parti içi iktidar mücadelesinde taraf olmayacağımı İyi Parti’deyken de söylemiştim şimdi de söylüyorum. Biz memleketin sorunlarının rakibi olarak bir siyasi sorumluluk taşımaya çalışacağız önümüzdeki dönemde. Aday olmak gibi bir gündemim yok" dedi.

31 Mart yerel seçimlerini büyük bir başarısızlıkla sonlandıran İyi Parti'de adeta deprem yaşanıyor. Meral Akşener'in olağanüstü kurultay öncesi yeniden aday olmayacağını belirtmesi üzerine, parti içerisinde hareketli saatler yaşanıyor. Son olarak gözler, eski İyi Partili Yavuz Ağıralioğlu'na çevrildi.

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ADAYLIKLAR PEP PEŞE İLAN EDİLDİ

Akşener'in yeniden genel başkan aday olmayacağını belirtmesi üzerine partideki birçok isim peş peşe adaylığını açıklarken, Ağıralioğlu'da kendisine sorulan "adaylık" sorusunu cevapsız bırakmadı.

Ağıralioğlu, kendisine yöneltilen "Aday olacak mısınız?" sorusunu şöyle cevaplandırdı:

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"BENİM AÇIMDAN DEĞİŞEN HİÇBİR ŞEY YOK"

Benim bir yıldır içinde olduğum bir süreç var ve ona devam ediyorum. Benim açımdan değişen hiçbir şey yok. Arkadaşlarıma başarılar dilerim.

Bu sürecinde memleketimiz için hayırlı olmasını temenni ederim. Ben bir yıldır bir sürecin içerisindeyim ve önümüzdeki döneme hazırlık yapıyorum. Ben zaten hiçbir zaman parti içi iktidar mücadelesinde taraf olmayacağımı İyi Parti’deyken de söylemiştim şimdi de söylüyorum.

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"ADAY OLMAK GİBİ BİR GÜNDEMİM YOK"

Biz memlekette çalışma arkadaşlarımızın değil, memleketin sorunlarının rakibi olarak bir siyasi sorumluluk taşımaya çalışacağız önümüzdeki dönemde. Aday olmak gibi bir gündemim yok.

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Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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