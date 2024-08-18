İyi Partili Mehmet Mustafa Gürban'ın lüks konvoyu ortalığı karıştırdı! Eleştirilere bu sözlerle cevap verdi

Zafer Partisi kurucusu Ümit Özdağ'a 'lüks araçlara binmemesi' tavsiyesi veren İyi Parti Gaziantep vekili Mehmet Mustafa Gürban, lüks araç konvoyuyla sosyal medyada gündem oldu. Gürban gelen tepkiler üzerine paylaştığı videoyu silerken eleştirilere de cevap verdi.

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İyi Parti bu kez istifa haberiyle değil 'lüks araç konvoyluyla gündeme geldi. Partinin Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban, sosyal medya hesabından lüks araçların yer aldığı bir video paylaştı.

Gürban'ın videoyu paylaşmasından dakikalar sonra birçok vatandaş tepki göstermeye başladı. Gürban tepkilerin ardından hemen videoyu sildi.

ÜMİT ÖZDAĞ HATIRLATILDI

Sosyal medya kullanıcıları Gürban'a Ümit Özdağ'a söylediği sözler üzerinden eleştiride bulundu.

İyi Parti Gaziantep milletvekili, yaptığı paylaşımda Zafer Partisi kurucusu Ümit Özdağ'ın makam aracı olarak kullanması için Toros marka araç hediye etmek istediğini söyleyerek eleştirmişti.

Gürban ayrıca, paylaşımında ''Gençler Mercedes'lere Range Rover'lara özenmeyecek'' ifadelerini kullanmıştı.

Gürban gelen eleştirilere sosyal medya hesabı üzerinden cevap verdi ve yardım amacıyla böyle bir girişimde bulunduğunu söyledi.

ELEŞTİRİLERE CEVAP VERDİ

Gürban'ın paylaşımları şu şekilde:

O araçlar toplantıya katılmak üzere Aşti'ye gelen vatandaşları almaya giderken ve dönüşte çekilmiş bir video idi. Aşti'den vatandaşları almaya gittim ve getirdim, şoför bile göndermedim kendim gittim aldım getirdim.

Ama maalesef vekil olunca her türlü evirip çevriliyor haber ediyorlar. Sabah bu araçlara binen hiç tanımadığım vatandaşlar/kişilerde şâhittir.

Önemli değil, ben verdiğim sözü tuttum. O çocuklara güzel bir anı yaşattım.

"3 BİN KİŞİNİN DUASINI ALDIM"

Hep altında bir şey arayacaksınız. Çünkü kalbiniz kötü, size hep kötülük yapmışlar iyi davranmamışlar bu kadar iyi olamaz diye içinizden geçiyor hep. Ama gerçek şu ki, evet gerçekten bu kadar iyi .

Eğer sizin haber yapıp dediğiniz gibi olsaydı, ben böyle bir videoyu çok daha önceden de çeker paylaşırdım ki niye paylaşayım böyle bir şeyi ama oradaki amacı geçmiş mesajı bilmediğiniz için başka bir yere bağlamışsınız.

Bunu bile düşünmeden saldırmak için haber yazmışsınız ama boş iş. Ben 3 bin kişinin duasını almışım.

Bir daha toplantı yaptığımda söz veriyorum yine çakarlı araçlarımı (devlet malı değil, mazotu da cebimden ödedim ödüyorum)

Aşti’de beni görmeye gelen gariban Anadolu çocuklarını alıp yanıma getirmeye göndereceğim.

Peki neden şöyle haber yapmamışlar?

“GÜRBAN araçlarını gönderip, daha önce hiç tanımadığı görmediği vatandaşları/aileleri ve çocuklarını bizzat Aşti’ye giderek, Aşti’den çocukları alıp hoş bir anı yaşattığı konvoyu paylaştı“

Yapamazlar. Kalpleri kötü.

Benim yaptığımı algılayamıyorlar veya bu kadar iyi olamaz diyorlar.

Alışmışlar kötüye.

Geçen senede Ankara’da engelliler derneğinin düzenlediği festivale katılmıştım. Orada reklam olsun katılım olsun engelliler para kazansın diye mangalda pişirir gibi video çekmişlerdi.

Bir baktım akşamına “Vekilin mangal keyfi” diye haber yapmışlardı.

Maalesef durum bu, alışacağız.