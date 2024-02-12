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    • Kalp krizi geçiren CHP Edirne Belediye Başkan adayına anjiyo

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Kalp krizi geçiren CHP Edirne Belediye Başkan adayına anjiyo
    Edirne, Seçim, Haber

    Politika Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Kalp krizi geçiren CHP Edirne Belediye Başkan Adayı Şükrü Ciravoğlu'na anjiyo yapıldı. Stent takılan Ciravoğlu, yoğun bakım servisine alındı.

    Cumhuriyet Halk Partisinde(CHP) yapılan eğilim yoklaması sonucu en çok oyu alarak birinci çıkan ve henüz parti meclisi tarafından ataması yapılmayan Edirne Belediye Başkan Adayı Şükrü Ciravoğlu, kalp krizi geçirdi. Ambulansla Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Ciravoğlu’nun kalp damarlarında tıkanıklık olduğu öğrenildi.

    ACİL ANJİYO YAPILDI

    Acil olarak anjiyo yapılarak stent takılan Ciravoğlu, yoğun bakım servisine alındı. Yetkililer, CHP adayı Ciravoğlu’nun bir gün yoğun bakımda kaldıktan sonra normal servise alınacağını belirtti.

    Öte yandan dün de CHP'li İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Geçmiş kalp krizi geçirmişti. Mehmet Geçmiş'in tedavisi Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi’ne devam ediyor.

    Düzenleyen:  - Politika
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    EdirneSeçim
    Haberler > Politika > Kalp krizi geçiren CHP Edirne Belediye Başkan adayına anjiyo
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