Kılıçdaroğlu'ndan 'yeni ofis' hamlesi! Ankara ve İstanbul'dan sonra sıradaki 2 il belli oldu

13 Aralık 2023 16:53 - Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2023 17:01

Editör: Sinem Eryilmaz / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Mayıs ayında yapılan seçimlerin ardından muhalefet partileri kaosa sürüklendi. İyi Parti'de istifa furyası yaşanırken, CHP'de ise 'değişim' isteğiyle birlikte yapılan kongrede genel başkan değişti.

2010 yılında Deniz Baykal'dan boşalan koltuğu devralan Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. Olağan Kurultayı'nda genel başkanlık koltuğunu Özgür Özel'e devretti. Delegeden destek göremeyen Kılıçdaroğlu, 14'üncü yenilgisini almış oldu.

Parti yönetimini kaybeden Kılıçdaroğlu'nun bundan sonra ne yapacağı merak konusu olurken, önemli bir gelişme yaşandı.

Bundan sonra ne yapacağı merak edilen Kılıçdaroğlu, Siyasete kuracağı bir vakıf üzerinden devam etme kararı alan eski CHP lideri, bu amaçla Ankara’da kiralık olarak müstakil, dubleks ve üç odası bulunan bir ofis açtı. Kılıçdaroğlu, Ankara'nın yanında İstanbul'da da bir ofis açarak kendisine yakın isimlerle çalışmalarına devam ediyor.

OFİSLERİNİ GENİŞLETİYOR

Gazeteci Altan Sancar'ın iddiasına göre; Kılıçdaroğlu, Ankara ve İstanbul'dan sonra İzmir ve Antalya'da da ofis açmaya hazırlanıyor.

Bu konuda hayli yol aldığı belirtilen Kılıçdaroğlu, Antalya'da açacağı ofisin yerini de belirledi. Buna göre Kılıçdaroğlu, Antalya'daki ofisini Muratpaşa İlçesi Ermenek Mahallesi'nde açmayı düşünüyor.

ÖZEL'DEN ZİYARET

Öte yandan CHP’nin aday listeleriyle ilgili eski ve yeni yönetim destekçileri arasında tartışma yaşanırken, Genel Başkan Özgür Özel geçtiğimiz günlerde Kemal Kılıçdaroğlu’nu Ankara’daki çalışma ofisinde ziyaret etti.

Halef-selef CHP liderlerinin görüşmesi yaklaşık bir saat sürdü. Kulislere göre, iki genel başkan CHP’nin mahallî seçim stratejisini ele aldı. Özgür Özel’in, Antalya kampında vekillerin eleştirilerini dinlediğini ve partinin bütünlüğü için kendisinden beklenen adımları atacağı belirtildi.