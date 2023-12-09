Halef selef CHP liderleri Ankara'da buluştu: Seçim yaklaştı, birlik olalım

9 Aralık 2023 02:31 - Güncelleme Tarihi: 9 Aralık 2023 02:38

Editör: Zeliha Mangırcıoğlu / Kaynak: Türkiye Gazetesi

HABER MERKEZİ ANKARA - CHP’nin aday listeleriyle ilgili eski ve yeni yönetim destekçileri arasında tartışma yaşanırken Genel Başkan Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu’nu Ankara’daki çalışma ofisinde ziyaret etti. Halef-selef CHP liderlerinin görüşmesi yaklaşık bir saat sürdü. Kulislere göre, iki genel başkan CHP’nin mahallî seçim stratejisini ele aldı. Özgür Özel’in, Antalya kampında vekillerin eleştirilerini dinlediğini ve partinin bütünlüğü için kendisinden beklenen adımları atacağı belirtildi. Kemal Kılıçdaroğlu’nun da Özel’e “Partinin başarısı; partide birlik ve bütünlüğün korunmasından geçiyor. Bunun için partide uyumu sağlamalısınız” mesajı verdiği kaydedildi. İyi Parti’nin, CHP’nin yerel seçimde iş birliği yapmayı reddetmesinin de gündeme geldiği, Özel’in konuyla ilgili bilgi verdiği öne sürüldü. Bu arada, CHP Genel Başkanı’nın Kılıçdaroğlu’nu CHP’nin bir sonraki milletvekili kampının gala yemeğine davet ettiği öğrenildi.

EKREM İMAMOĞLU: İSTANBUL DEDİĞİNİ DUYMADIM

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na, İyi Parti lideri Akşener’in “Seçimden önce Paris’i, Berlin’i vadediyorlar; seçim sonrası Cakarta’ya mahkûm ediyorlar” çıkışı soruldu. İmamoğlu “Ben İstanbul ismini duymadım, kaçırdım mı acaba? Ben üstüme alınmadım. Belki başka bir şehri kastetmiştir” dedi. Ekrem İmamoğlu, Muharrem İnce’ye “İzmir adaylığını teklif ettiği” iddiası için de “Sohbetimizde İzmir’in adı bile geçmedi” diye konuştu.