'Kominüst Başkan' CHP ile arasındaki farka değindi, Kadıköy'deki oy oranını açıkladı

TKP'nin Kadıköy adayı 'Komünist Başkan' Fatih Mehmet Maçoğlu, Kadıköy'deki son anket sonuçlarını açıkladı. Maçoğlu, CHP'nin adayı ile kendisi arasında 1-2 puan fark olduğunu belirterek "Yüzde 30'un üzerinde oy alıyorum" dedi.

Türkiye Komünist Partisi (TKP) Kadıköy belediye başkan adayı Mehmet Fatih Maçoğlu, katıldığı televizyon programında yaptırdıkları son anket sonuçlarını açıkladı. CHP ile aralarındaki puan farkına değinen Maçoğlu, kimin önde olduğunu belirtmedi.

"EMRE KINAY'A TEPKİ OYU DA GİTTİ"

"Anketlerdeki durumunuz ne? Beklediğiniz oy oranının üstünde misiniz altında mısınız?" sorusuna cevap veren Maçoğlu, "Üstündeyiz. Açıkça şunu söyleyeyim hani biz çıkıp bu anket şirketlerine ödemeler yaparak bunu deklare etmeyi doğru bulmuyoruz. Bizim de Ovacık ve Dersim merkezde beraber çalıştığımız ve bizim kazanımlarımızı da bir ya da iki puan yanılma payıyla doğru tahmin eden arkadaşlarımız var.

Geçen dönem AK Parti yüzde 19 alıyor. İYİ Parti Emre Kınay ile giriyor, 13-14 civarında oy alıyor. Ama yaptığımız araştırmaları söyleyeyim Emre Beye özellikle kişisel oyuyla beraber bir tepki oyu da gidiyor. Yani mevcut CHP adayına olan tepki oyu da oraya gidiyor. Ama AK Parti yüzde 16-19 üzerinde devamlı oy almış bölgede. Şimdi bizim girdiğimiz bu süreçte AK Parti yüzde 13- 14 civarına kadar düşüyor" ifadelerini kullandı.

"BİZ HER TARAFTAN OY ALIYORUZ"

"Aslında biz her taraftan oy alıyoruz" diyen Maçoğlu, "Programımızla gittiğimizde kendisini ben MHP'liyim, ben geçmişte hep MHP'ye verdim, ülkücüyüm. Ben AK Partiliyim, AK Partiye verdim deyip ancak bu dönem size vereceğim diyenlerin sayısı çok yüksek. Ben 50 yıldır CHP'liyim diyenlerin, bu dönem değiştireceğiz diyenlerin sayısı da çok yüksek" ifadelerini kullandı.

"İKİMİZ DE YÜZDE 30’UN ÜZERİNDEYİZ"

Son anket sonucuna değinen ve puanları açıklayan TKP Kadıköy adayı Maçoğlu, "Emin olun şu anda bizimle CHP'nin oy potansiyeli yüzde 30'un üstünde. İkimiz de yüzde 30’un üzerindeyiz. CHP ile bizim aramızda 1-2 puan var onu da söyleyeyim. Kimin önde olduğunu söylemem ama yüzde 1-2 puan fark var" değerlendirmesinde bulundu.