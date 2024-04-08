MHP’den YSK'ya olağanüstü itiraz! Kütahya'da seçimler yeniden mi yapılacak?

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) geçersiz oyların yeniden sayıldığı Kütahya'da durum değişmeyince YSK'ya olağanüstü itirazda bulundu. Kütahya Belediye Başkan Adayı Alim Işık, "549 sandığın 275'inde usulsüzlük var. Seçimlerin iptal edilip yenilenmesini talep ediyoruz." dedi.

Yerel seçimleri için itiraz süreci sürüyor. Yüksek Seçim Kurulu (YSK), birçok il ve ilçe için kararını açıklamaya devam ediyor. 31 Mart'ta kıyasıya yarışın sürdüğü Kütahya'da CHP'nin adayı Eyüp Kahveci, 602 oy farkla seçimi kazanmıştı. MHP'nin adayı Alim Işık, geçersiz oyların yeniden sayılması için İl Seçim Kurulu'na itirazda bulunmuş, talep sonrasında oylar yeniden sayıldı. Aradaki fark 571'e düşse de Kütahya'da durum değişmedi.

Durum üzerine MHP adayı Işık, bugün Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) seçimlerin iptali ve yenilenmesi için olağanüstü itirazda bulundu.

"SANDIKLARIN YARISINDA USULSÜZLÜK TESPİT ETTİK'

İtiraz başvurusunun ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Işık, “Geçersiz oyların sayımı ile ilgili yapılan işlem sonucunda maalesef yırtık sandık çuvalı başta olmak üzere mühürsüz torbayla gelen çuvallar, iki boğumlu olmayan sandık çuvalları, geçersiz oy pusulalarının çıkmadığı sandık çuvalları, geçersiz oy pusulalarının ayrılıp bağlanıp mühürlenmediği çuvallar, yine geçerli ve geçersiz oy pusulalarının karıştığı sandık çuvalları, geçerli oyların arasından hatalı basılmış oy pusulalarının çıktığı sandık çuvalları, yeniden sayım tutanağının yanlış düzenlendiği sandık çuvalları, yine sandık kurulunun geçersiz oyların eksik çıktığı sandıklarda tüm oyların yeniden sayımını reddettiği sandık çuvalları, geçersiz oyların içinden geçerli oy çıkan sandık çuvalları olmak üzere toplam 549 sandığın 275 adetinde usulsüzlük tespit ettik” ifadelerini kullandı.

"SEÇİMLERİN İPTAL EDİLİP YENİLENMELİ"

Seçimin dürüstlüğüne ilişkin itirazlarla ilgili çok ciddi bulgular tespit ettiklerini iddia eden Işık, “31 Mart tarihinde Kütahya'da yapılan belediye başkanlığı seçimlerinde oluşan, seçimin neticesine, dürüstlüğüne müessir olaylar ve haller ile bu şekildeki oyların iki parti arasında oy farkını kapatır sayıda bulunması ve tam kanunsuzluk nedeniyle Kütahya Belediye Başkanlığı seçimlerinin Anayasa'nın 67, 79 ve 2972 Sayılı Kanun'un 25 ve 29 maddeleri ile 298 Sayılı Kanun'un 14’üncü, 110’uncu, 112’inci ve 130’uncu maddeleri kapsamında iptal edilmesine ve yenilenmesine karar verilmesini YSK’dan talep ettik” açıklamasında bulundu.

Işık, hangi sandıkta hangi usulsüzlüklerin çıktığını gruplandırarak delileriyle birlikte YSK’ye verdikleri itiraz dilekçesinde sunduklarını aktardı.