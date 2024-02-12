Murat Kurum yeni vaatlerini açıkladı: 1 Nisan’dan sonra hepsi İstanbul’un olacak

AK Parti İBB Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, seçim çalışmalarına hızla devam ediyor. gençlere 10 bin TL eğitim, evlenecek gençlere ise 50 bin TL destek verileceğini söyledi. Kurum, "1 Nisan’dan sonra hepsi ve daha fazlası İstanbul’un olacak." dedi.

Cumhur İttifakı’nın İBB adayı Murat Kurum, seçim çalışmalarına hızla devam ediyor. Bugün Pendik’te düzenlenen mitingde vatandaşlarla buluşan Kurum, daha sonra Maltepe'de seçim koordinasyon merkezi açılışına katıldı. İstanbul’un metro gitmeyen ilçesi kalmayacak diyen Murat kurum, aynı zamanda sosyal medya hesabı üzerinden yeni vaatlerini içeren video paylaştı.

MALTEPE'NİN HER SOKAĞINDA BİZ OLACAĞIZ

Dönüşümde mevcut yönetmeliklerle birlikte kaybını elde edemeyen kardeşlerimize bir kat imar artışı ya da oradaki yüzde 25-30 kaybını vererek Maltepe’nin dönüşümünde etkin bir rol oynayacağız. 650 bin konutla Maltepe’nin her sokağında biz olacağız. "

1 NİSAN'DAN SONRA HEPSİ İSTANBUL'UN OLACAK

Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda gençlere 10 bin TL eğitim, evlenecek gençlere ise 50 bin TL destek verileceğini söyledi. Deprem ve çevre vurgusu yapan Kurum, "1 Nisan’dan sonra hepsi ve daha fazlası İstanbul’un olacak." dedi.

İşte Murat Kurum'un İstanbullular için yeni müjdeleri: