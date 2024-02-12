Murat Kurum yeni vaatlerini açıkladı: 1 Nisan’dan sonra hepsi İstanbul’un olacak
Politika Haberleri / Türkiye Gazetesi
AK Parti İBB Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, seçim çalışmalarına hızla devam ediyor. gençlere 10 bin TL eğitim, evlenecek gençlere ise 50 bin TL destek verileceğini söyledi. Kurum, "1 Nisan’dan sonra hepsi ve daha fazlası İstanbul’un olacak." dedi.
Cumhur İttifakı’nın İBB adayı Murat Kurum, seçim çalışmalarına hızla devam ediyor. Bugün Pendik’te düzenlenen mitingde vatandaşlarla buluşan Kurum, daha sonra Maltepe'de seçim koordinasyon merkezi açılışına katıldı. İstanbul’un metro gitmeyen ilçesi kalmayacak diyen Murat kurum, aynı zamanda sosyal medya hesabı üzerinden yeni vaatlerini içeren video paylaştı.
MALTEPE'NİN HER SOKAĞINDA BİZ OLACAĞIZ
Dönüşümde mevcut yönetmeliklerle birlikte kaybını elde edemeyen kardeşlerimize bir kat imar artışı ya da oradaki yüzde 25-30 kaybını vererek Maltepe’nin dönüşümünde etkin bir rol oynayacağız. 650 bin konutla Maltepe’nin her sokağında biz olacağız. "
1 NİSAN'DAN SONRA HEPSİ İSTANBUL'UN OLACAK
Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda gençlere 10 bin TL eğitim, evlenecek gençlere ise 50 bin TL destek verileceğini söyledi. Deprem ve çevre vurgusu yapan Kurum, "1 Nisan’dan sonra hepsi ve daha fazlası İstanbul’un olacak." dedi.
İşte Murat Kurum'un İstanbullular için yeni müjdeleri:
- "Gençlerimiz için eğitim olmazsa olmazımızdır. Gençlerimize 10 bin ₺ eğitim desteği veriyoruz. Eğitim bir nesil, İstanbul'un olsun
- Gönüllerin bir olması, evlerin şen olması için çalışıyoruz. Evlenecek olan tüm çiftlerimize 50 bin ₺ beyaz eşya desteği İstanbul'un olsun
- Deprem hepimizin hassasiyet gösterdiği birincil konulardan bir tanesi. İşte bu sebeple 650 bin konutla tarihe geçecek dönüşüm hareketi İstanbul'un olsun.
- Marmara Denizi bizler için paha biçilemez bir değerdir. Arıtma tesislerimizle, bir damla arıtılmamış su denizimize akmayacak. Temiz bir deniz İstanbul'un olsun
- Şehrimizin iki yakasında açacağımız 50 bin kapasiteli hayvan barınaklarıyla sokaklar güvenli bir şekilde İstanbul'un olsun
- Üç yeni İstanbul Şehir Kütüphanesi İstanbul'un olsun
- İstanbul, uluslararası organizasyonların başkenti olsun, İstanbul'un olsun
- Beş yılda tamamlanacak olan 250 bin araçlık otopark İstanbul'un olsun
- 964 mahalleye spor tesisi, İstanbul'un olsun
- İstanbul'a iki yeni tiyatro ve her iki yakada yeni konser alanı İstanbul'un olsun
Kaynak: Türkiye Gazetesi