Murat Kurum vaat açıkladı, İBB promosyon verdi: 'Bizim yol arkadaşlarımız davasını bir promosyona değişmez'

İBB adayı Murat Kurum, belediye çalışanlarımızın ücretlerini ve şartlarını iyileştireceklerini söylediği vaadini hatırlatarak, bu vaadinden sonra İBB'nin promosyon vermesini eleştirdi. Kurum, "Büyükşehir belediyesi promosyon ve tutamayacağı vaatleri de verse buradaki kardeşlerim, bizim yol arkadaşlarımız davasını bir promosyona değişmez" dedi.

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, Küçükçekmece’de düzenlenen Eğitim-Bir-Sen 12. Bölge 7. Dönem 1. Teşkilat Eğitim Programı’nda vatandaşlarla bir araya geldi.

Kurum’u ziyareti sırasında Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Eğitim-Bir-Sen Genel Sekreteri Talat Yavuz ve beraberindeki heyet karşıladı. Programda Murat Kurum’a AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe eşlik etti.

Eğitim-Bir-Sen'in Türkiye'nin en etkin sivil toplum kuruluşlarından biri olduğunu belirten Kurum, “Eğitim çalışanlarının haklarını en iyi şekilde koruyan geliştiren ve yeri geldiğinde haklarını korumak adına bin 500 kilometre öteye de gitse bu davadan vazgeçmeyen kardeşlerimizdir" dedi.

İBB'YE 'PROMOSYON' ELEŞTİRİSİ

Kurum, İBB yönetimini eleştirerek, bir telaş içerisinde olduğunu söyledi. "Ne yapacağını, nasıl davranacağını ne söyleyeceğini bilmiyor" diyen Kurum, şu ifadeleri kullandı:

"Bu kaos ve karmaşa içerisinde biz belediye çalışanlarımızın ücretlerini ve şartlarını iyileştireceğimizi ifade ettiğimizde onlar da alelacele bir promosyon verdiler. Promosyon verilen kardeşlerimize, bu sizin 31 Mart’taki görüşünüzü fikrinizi değiştirir mi diye sorduğumuzda arkadaşlarımız ise ‘Biz kurumumuzu seviyoruz ve kurumsal düşünüyoruz’ cevabını verdiler. Büyükşehir belediyesi promosyon ve tutamayacağı vaatleri de verse buradaki kardeşlerim, bizim yol arkadaşlarımız davasını bir promosyona değişmez. Olaya bir bütün bakar. Olaya büyük ve Türkiye davası yolunda bakar. 31 Mart akşamı o Saraçhane’den yüzde 100 ayrılacaksınız."

'NESLİMİZİN İMARI KONUSUNDA SİZLERLE EL ELE ÇALIŞACAĞIZ'

Göreve geldiğinde İstanbul’da düzenlen eğitim programlarına tam destek vereceğini belirten Kurum, İstanbul'da düzenlenen özel eğitim programlarına tam destek vereceklerini söyledi. Kurum, eğitimcileri her türlü sıkıntıyla karşılaştığını ifade ederek, şunları söyledi:

"Bugün okullarımızda yaşanan en büyük sorunlardan birisi olan hijyen, güvenlik ve temizlik problemiyle uğraşan müdürlerimiz var. Size söz veriyorum. Biz göreve geldiğimizde artık böyle bir sorununuz kalmayacak. Okullarımızın temizlik, güvenlik ve bakımında sizlerin yanınızda olacağız. Biz bu yükü omuzlarınızdan alacağız ki siz, geleceğimizin teminatı çocuklarımıza çok daha nitelikli faaliyetler yapabilesiniz. Tıpkı bugün öğleden sonraki 'Bir Bilenle, Bilge Nesil Projesi' gibi. Gençlik ve Spor Bakanlığımızla birlikte emek verdiğiniz bu proje kapsamında 300 bin kitabı 100 bin yavrumuzla buluşturdunuz. Bizler inşallah bunun gibi pek çok projede sizlerin taleplerinizi bir görev olarak göreceğiz ve yardımcı olacağız. Söz yavrularımıza gelmişken, Merhum Turgut Cansever’in o meşhur sözünü bir kez daha anmak istiyorum. ‘Şehri imar ederken nesli ihya etmezseniz; ihmal ettiğiniz nesil, imar ettiğiniz şehri tahrip eder’. Bu bakımdan biz hem şehrimizi hem de sizlerle birlikte neslimizi ihya edeceğiz. Neslimizin imarı konusunda sizlerle el ele çalışacağız."

'İSTANBUL'DA YAŞAMAYI KÜLFET OLMAKTAN ÇIKARACAĞIZ'

İstanbul’da yaşayan memurlar için yapacağı projelerini anlatan Kurum, şöyle konuştu:

“Memurlarımız için İstanbul’da yaşamayı külfet olmaktan çıkaracağız. Yaşanabilir bir şehir olması için de özel bir gayreti ortaya koyacağımızı bilmenizi isterim. İstanbul’da yaşayan memurlarımız için toplu ulaşımda iyileştirmelere gideceğiz. Siz nasıl bizim evlatlarımızı geleceğe hazırlıyorsanız biz de sizlerin evlatları için elimizden geleni yapacağız. Çalışan memurlarımızın evlatları için her mahallemizde 7 gün 24 saat esasıyla çalışacak kreşler yapacağız. Gözünüzü arkada bırakmayacağız.

Orada büyük güçlü Türkiye davası için çalışıp mücadele eden hamım kardeşlerimiz, bu mücadelede ‘Ben çocuğumu nereye bırakacağım’ şeklinde endişesi içerisinde olmayacak. Kreşlerimize çocuğunu bize emanet edecek ve bizde o emanete gözümüz gibi bakacağız. 39 ilçemize bu kreşlerimiz hizmetler verecek. Memurlarımızın, işçilerimizin, emekçi kardeşlerimizin kuracağı kooperatiflere KİPTAŞ eliyle proje ve yapım gibi teknik destekler vereceğiz. Ev sahibi olmanız için elimizden geldiğince bu mücadeleye ortak olacağız. Kuracağınız kooperatiflerde büyükşehir belediyesi sizin yanınızda olacak. Gerek yapım gerek proje gerekse maddi manevi her türlü desteği sendikalarımıza, memurlarımıza vereceğiz. Biz İBB’den haksız yere çıkartılan tüm kardeşlerimizi tekrar işe alacağız. Ve bizim yönetimimizde, hiç kimse haksızlığa uğramayacak."

'İSTANBULUMUZU BİR BASAMAK OLARAK GÖRÜYORLAR'

Mevcut İBB yönetiminin söz verip yapmadığı vaatlerden bahseden Murat Kurum, “Metroda 230 kilometre metro sözü verip 8 kilometre yapan, Esenyurt’a giden metroyu 5 yılda işte 5 metre ilerleten, kentsel dönüşümde 115 bin konut sözü verip yine sadece 5’ini gerçekleştirmiş bir anlayıştan bahsediyoruz. Dertleri İstanbul’un sorunları olmadığı için, İstanbul’umuzu bir basamak olarak görüyorlar.

İstanbul ilgisizlikle, yarı zamanlı belediyecilikle, arada bir öyle belediyeye uğrayım anlayışıyla yönetilecek bir şehir değil. İstanbul dünya başkenti, medeniyetleri buluşturan, 2 kıtayı 2 iklimi içinde barındıran, 2 denizi olan ve benim de 20 yılı aşkındır çalıştığım iş hayatımda İstanbul’un her noktasına hizmet götürmeye gayret gösterdiğim kutlu bir şehridir. İstanbul bize Sultan Fatih’in emanetidir. Bu şehir nasıl Sultan Fatih’in emaneti ise, bu şehrin güzel insanları da onun bize kutlu emanetidir. Biz emanete sahip çıkmak için tüm İstanbullularla birlikte bu mücadeleyi vereceğiz” dedi.

'BİZ KARDEŞLER TOPLULUĞUYUZ'

Kurum, İstanbul’un 571 yıllık onurunun 31 Mart’ta yeniden ayağa kaldıracağını vurgulayarak, sözlerini şöyle sonlandırdı:

“Biz kardeşler topluluğuyuz. Afetlerde de beraberdik. Afetlere gittiğimizde Eğitim-Bir-Sen’li, Memur-Sen’li, Bem-Bir-Sen’li kardeşlerimizi hep sahada gördük. Bir taraftan kendi mesleklerini ve işlerini yaparken, bir taraftan da oradaki afetzede kardeşlerimiz için yardım elini uzattılar. Kardeşlerimizin yuvalarını yaparken de beraberdik. Yine en kritik seçimlerde de yan yanaydık. Sizler hep, milli iradenin yanında oldunuz. Sandıkların güvenliği için uykusuz geceler geçirdiniz. Sadece Türkiye’de değil, en son Gazze’mizde olmak üzere, dünyanın neresinde bir mazlumun sesini duysak, hemen yanı başında sizin ellerinizi gördük.

'YENİDEN ŞAHLANIŞI 31 MART GECESİ HEP BİRLİKTE KUTLAYACAĞIZ'

Gündemimiz ne olursa olsun, Gazze’yi, Gazze’nin masum çocuklarını, zulme uğrayan annelerini, babalarını unutmayacağız, unutturmayacağız. İşte tüm bu zor günlerde, sizleri mazlumların ve milletimizin yanında görerek ve o mücadeleyi sizlerle birlikte vermek, bize hep özgüven verdi, azim verdi, gayret verdi. Evet dedik, ‘Yine oradalar, yine iyiliğin yanındalar. İşte bunlar, Eğitim-Bir-Senliler’.

Ben sizin bu güzel duruşunuzla gurur duyuyorum, onur duyuyorum, şeref duyuyorum. Bundan sonra da bu gururla ‘Sadece İstanbul’ diyerek çıktığımız şu güzel yolculukta, daima yanınızda olacağımıza söz veriyorum. İstanbul’un ayağa düşürülen o 571 yıllık onurunu, gururunu 31 Mart’ta Eğitim-Bir-Senli kardeşlerimle, tüm İstanbullularla birlikte yeniden ayağa kaldıracağız. İstanbul’un yeniden yükselişini, yeniden şahlanışını 31 Mart gecesi alacağımız zaferle hep birlikte kutlayacağız” ifadelerini kullandı.