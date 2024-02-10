Murat Kurum'dan AK Parti seçim programına saldırıyla ilgili açıklama

Cumhur İttifakı'nın İBB adayı Murat Kurum, AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışması sırasında düzenlenen silahlı saldırıyı kınadı. AK Parti Küçükçekmece İlçe Başkanlığı'nda konuşan Kurum, "Hiç kimse ama hiç kimse bizim birliğimize, beraberliğimize, demokrasimize, yapmış olduğumuz seçim çalışmalarına gölge düşüremeyecek" dedi.

31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçimlere 49 gün kala, AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın Kanarya Mahallesi'ndeki bir derneği ziyareti sırasında, beyaz bir araçla olayla yerine gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda 32 yaşındaki E.G.D. yaralanırken, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı. Çok sayıda siyasiden saldırıya ilişkin kınama mesajları peş peşe geldi, Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum ise AK Parti Küçükçekmece İlçe Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenledi.

Murat Kurum, tüm millete, İstanbullulara 'geçmiş olsun' dileklerini iletti, saldırıya ilişkin, "Demokrasimize, birliğimize, beraberliğimize yapılan bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Hiç kimse ama hiç bizim birliğimize, beraberliğimize gölge düşüremeyecektir, demokrasimize, yapmış olduğumuz seçim çalışmalarına gölge düşüremeyecek” dedi.

Murat Kurum'un açıklamaları şöyle:

"Bugün saat 16.30 sıralarında AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayımız Aziz Yeniay’ın ve arkadaşlarımızın da bulunduğu seçim çalışması esnasında Küçükçekmece’de Kanarya Mahallemizde aday tanıtım töreni yaparken uzun namlulu silah ve tabancalarla ateş açılmış ve buradan geçen bir vatandaşımız, kardeşimiz ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştır.

Konuya ilişkin Adalet Bakanlığımız, Savcılığımız, Valiliğimiz, İçişleri Bakanlığımız, emniyet birimlerimiz gerekli her türlü tahkikatı yapmaktadırlar. Az önce biz de yaralı vatandaşımızı ziyaret ettik. Doktorlarımız yapılacak tüm tedavileri ağır yaralı olan kardeşimize yapmaktadır. Yakinen hem Sağlık Bakanımız hem de Sayın Cumhurbaşkanımız takip etmektedirler. Ailesiyle görüştük, geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. İnşallah Rabbim bir an önce yaralı kardeşimize şifa verecektir. Tüm milletimize, İstanbullu hemşerilerimize, kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

HER MENFUR SALDIRIDA OLDUĞU GİBİ...

Demokrasimize, birliğimize, beraberliğimize yapılan bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Hiç kimse ama hiç kimse bizim birliğimize, beraberliğimize gölge düşüremeyecektir, demokrasimize, yapmış olduğumuz seçim çalışmalarına gölge düşüremeyecektir.

İnşallah failler bir an önce yakalanacak ve adli makamlarımızla birlikte her türlü hukuki süreç takip edilecektir. Tekrar tüm milletimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Aziz Başkanımıza, Küçükçekmece Teşkilatımıza, buradaki tüm kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor ve yine Sayın Cumhurbaşkanımızın da hem teşkilatımıza hem de milletimize buradan geçmiş olsun dileklerini iletmek istiyorum.

İnşallah failleri en kısa sürede emniyet birimlerimiz yakalayacaktır. Gereken ceza daha önceki her menfur saldırıda olduğu gibi burada da verilecektir.