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    • Aziz Yeniay, saldırı sonrası TGRT Haber'e konuştu: Korkacak durumumuz yok

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:

    Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Seçim çalışmasına uzun namlulu silah ve tabanca ile saldırı düzenlenen AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay TGRT Haber'e konuştu. Yeniay, "Bizim panik yapacak, korkacak bir durumumuz söz konusu değil" dedi.



    Aziz Yeniay'ın açıklamaları şöyle:

    "seçim çalışması kapsamında bir derneğimizi ziyaret ederken, içeride konuşmalar devam ederken bir anda otomatik silahlarla taranıldı, sokak tarandı. Doğal olarak o atmosfer içerisinde içeride bir panik yaşandı ancak bizim panik yapacak, korkacak bir durumumuz söz konusu değil. Dolayısıyla da biz programlarımızı durmadan artırarak yolumuza devam ediyoruz.

    Maalesef genç bir kızımız başından vurularak yaralandı ben bu vesileyle kendisine acil şifalar diliyorum, ailesine de geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Zaten kendisini de birazdan hastanede ziyarete gideceğiz. Dolayısıyla da güvenlik kuvvetlerimiz şu anda olayı bütün ayrıntıları ile birlikte takibini yapmakta, üzgünüz.

    Küçükçekmece'nin bu tip silahlı saldırıya muhatap olması hepimizi Küçükçekmece halkı olarak üzmüştür. Özellikle de bir seçim sathına girmiş olmamız münasebetiyle seçimin bu şekilde anılması bize doğrusunu söylemek gerekirse bu demokratik yarış içerisinde gölge düşürmüştür."

    Ayrıntılar hazırlanıyor...

    Düzenleyen:  - Politika
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Haberler > Politika > Aziz Yeniay, saldırı sonrası TGRT Haber'e konuştu: Korkacak durumumuz yok
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