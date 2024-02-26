Murat Kurum'dan davet polemiğine ilişkin açıklama: Bugün gelseydi koltuğu hazırdı

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile yaşanan davet polemiğine ilişkin konuştu. Kurum, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bugün açılışı gerçekleşen Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem törenine de gelmediğini hatırlatarak "Bugün koltuğu boştu, gelmedi. Yeri de ayrılmıştı" diye konuştu. Kurum ayrıca Binali Yıldırım ile protokolde yaşananlara ilişkin iddialara da açıklık getirdi.

AK Parti İBB Adayı Murat Kurum, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile yaşadığı davet polemiğine ilişkin Habertürk ekranlarında açıklamalarda bulundu.

Kurum, "Arasa beni davet edin, dese edilirdi zaten. Ayasofya'ya da çağırmıştık gelmedi" dedi.

"KOLTUĞU BOŞTU, GELMEDİ"

Bugün açılışı yapılan Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi’nin açılış törenine işare eden Kurum, İmamoğlu'nun bu törene de gelmediğini belirterek, “Bugün koltuğu boştu, gelmedi. Yeri de ayrılmıştı” ifadelerini kullandı.

"BU POLEMİKLER OLMASA ONU KONUŞAN KİMSE YOK"

İmamoğlu'nun bugünkü açılışa gelmemesine ilişkin, "Ben İstanbulluların mutluluğu ile mutlu olmak istiyorum. Sirkeci-Kazlıçeşme tren istasyonu açılışı benim halkımı sevindiren durum ben de o sevince ortak olmak istiyorum deyip ara, Herkes sana 'gel' der" diyen Kurum, "Biz bugüne kadar bütün törenlere çağırmışız. Niye gelmemiş? Ayasofya'ya davet edildi, orada da telefon edildi, edilmedi meselesi. Ne gerek var bu polemiklere? Bu polemikler olmasa onu konuşan kimse yok ki!" ifadelerini kullandı.

BİNALİ YILDIRIM'LA PROTOKOLDE YAŞANANLAR

Öte yandan eski başbakan Binali Yıldırım'la protokolde yaşanan karışıklığa ilişkin açıklama yapan Kurum şu ifadeleri kullandı:

"Burada çok samimi bir şekilde Binali Abi'ye dedik ki 'Sayın Başbakanım Sayın Cumhurbaşkanımızın yanına geçin, emeğiniz var, orada olmanız yakışır. Siz soluna geçin orada olun' dedim. O da 'şimdi ayıp olur, geçmeyeyim' dedi. Bizde devlet adabı, devlet tecrübesi var.

GÜLEREK KRİZ Mİ YAŞANIR?

Orada büyüğümüz, başbakanlık yapmış abimize 'Siz Cumhurbaşkanımızın yanına geçin' diyorum. O da nezaket gösteriyor 'Murat Bey sen İBB adayısın, sen buraya geç' diyor. O kadar nezaket sahibi bir abimiz. Gülerek bu kriz yaşanır mı? Halk TV 'protokol krizi var' diye yazdı. Nasıl bir krizmiş de bu birbirimize gülerek 'siz oraya geçmeniz lazım' diyoruz. Peki İstanbul'un gündemi bu mu?

Binali Abimiz 'Sen adaysın, gel burada dur' diye çekiştirdi beni hatta. Bu maalesef şu an CHP'li adayın yürüttüğü bir siyasi senaryo. İstanbul'u konuşmak yerine farklı gündemleri taşıyalım. Bu gündemlerden biz kendimize nasıl pay çıkarırız hesabıyla yapılmış işler. Burada konu deprem, metro, sosyal yardımlardaki adaletsiz değil."