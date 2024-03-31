Nüfusu gündüzleri 1 milyonu geçiyor: İstanbul'un en düşük seçmen sandığı Fatih'te

Seçimlerde en uzun pusulaya sahip olan İstanbul'da, en düşük seçmen sandığı da Fatih'te yer aldı. Nüfusu gündüzleri 1 milyonu geçen Tahtakale'de 13 seçmenli sandıkta oy kullanan vatandaşlar, "Şu an da İstanbul'un en düşük seçmenin olduğu yeriz, genel olarak 13 kişiyiz" ifadelerini kullandı.

Türkiye bugün yerel yöneticilerini seçmek için sandık başına geçti. Sabah 07.00'da başlayan oy verme işlemi akşam 17.00'de bitecek. En uzun pusulanın sahibi İstanbul'da en düşük seçmen sandığı da Fatih'te yer aldı.

İstanbul’un en işlek yerlerinden biri olan Eminönü’ndeki Mimar Sinan İlkokulu’na sabah saatlerinden itibaren birçok seçmen gelerek oylarını kullandı. Okuldaki 2252 numaralı sandık ise yalnızca 13 kişilik seçmen sayısıyla dikkat çekti.

13 SEÇMENLİ SANDIK

İl, ilçe ve mahalle seçimlerinin tamamında oy kullanabilen Tahtakale Mahallesi vatandaşları İstanbul'daki en düşük seçmen sandığını oluşturdu. Sandık görevlileri, 13 seçmenin hepsinin oy kullanmasını bekliyor.

NÜFUS GÜNDÜZLERİ 1 MİLYONU GEÇİYOR

Seçmen sayısı hakkında konuşan Fatih Tahtakale Mahalle Muhtarı Halil İbrahim Seçer, "Nasip olursa 4. dönem mahalle muhtarlığı seçimine girmekte bulunuyoruz. Daha önce 60 - 70 seçmenimiz olmuştu. Ev ve otel olmadığı için 13 seçmene düştük.

Fatih Tahtakale Mahalle Muhtarı Halil İbrahim Seçer

Seçmenimiz yok ancak esnaflarımıza gelen tebligatlar, maliyecilerin getirmiş olduğu kağıtlar, onlarda yoğunluğumuz var. Gündüzleri 1 milyon kişiyi geçen bir Tahtakale'miz var. Piyasa canlı. Tabii akşamları ev ve otel olmadığından dolayı 13 seçmene düştük. Ama görevimiz devam ediyor. Şu an da İstanbul'un en düşük seçmenin olduğu yeriz, genel olarak 13 kişiyiz" dedi.