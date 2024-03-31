İL İL SEÇİM SONUÇLARI BU AKŞAM BURADA
Son DakikaSeçim SonuçlarıRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Politika > Nüfusu gündüzleri 1 milyonu geçiyor: İstanbul'un en düşük seçmen sandığı Fatih'te

Nüfusu gündüzleri 1 milyonu geçiyor: İstanbul'un en düşük seçmen sandığı Fatih'te

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Nüfusu gündüzleri 1 milyonu geçiyor: İstanbul&#039;un en düşük seçmen sandığı Fatih&#039;te

Politika Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Seçimlerde en uzun pusulaya sahip olan İstanbul'da, en düşük seçmen sandığı da Fatih'te yer aldı. Nüfusu gündüzleri 1 milyonu geçen Tahtakale'de 13 seçmenli sandıkta oy kullanan vatandaşlar, "Şu an da İstanbul'un en düşük seçmenin olduğu yeriz, genel olarak 13 kişiyiz" ifadelerini kullandı.

Türkiye bugün yerel yöneticilerini seçmek için sandık başına geçti. Sabah 07.00'da başlayan oy verme işlemi akşam 17.00'de bitecek. En uzun pusulanın sahibi İstanbul'da en düşük seçmen sandığı da Fatih'te yer aldı. 

İstanbul’un en işlek yerlerinden biri olan Eminönü’ndeki Mimar Sinan İlkokulu’na sabah saatlerinden itibaren birçok seçmen gelerek oylarını kullandı. Okuldaki 2252 numaralı sandık ise yalnızca 13 kişilik seçmen sayısıyla dikkat çekti.

13 SEÇMENLİ SANDIK

İl, ilçe ve mahalle seçimlerinin tamamında oy kullanabilen Tahtakale Mahallesi vatandaşları İstanbul'daki en düşük seçmen sandığını oluşturdu. Sandık görevlileri, 13 seçmenin hepsinin oy kullanmasını bekliyor.

Nüfusu gündüzleri 1 milyonu geçiyor: İstanbul'un en düşük seçmen sandığı Fatih'te - 1. Resim

NÜFUS GÜNDÜZLERİ 1 MİLYONU GEÇİYOR

Seçmen sayısı hakkında konuşan Fatih Tahtakale Mahalle Muhtarı Halil İbrahim Seçer, "Nasip olursa 4. dönem mahalle muhtarlığı seçimine girmekte bulunuyoruz. Daha önce 60 - 70 seçmenimiz olmuştu. Ev ve otel olmadığı için 13 seçmene düştük.

Nüfusu gündüzleri 1 milyonu geçiyor: İstanbul'un en düşük seçmen sandığı Fatih'te - 2. Resim

Fatih Tahtakale Mahalle Muhtarı Halil İbrahim Seçer

Seçmenimiz yok ancak esnaflarımıza gelen tebligatlar, maliyecilerin getirmiş olduğu kağıtlar, onlarda yoğunluğumuz var. Gündüzleri 1 milyon kişiyi geçen bir Tahtakale'miz var. Piyasa canlı. Tabii akşamları ev ve otel olmadığından dolayı 13 seçmene düştük. Ama görevimiz devam ediyor. Şu an da İstanbul'un en düşük seçmenin olduğu yeriz, genel olarak 13 kişiyiz" dedi.

Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Hatay'da Lütfü Savaş'tan 'hakkaniyet' vurgusu - PolitikaHatay'da Lütfü Savaş'tan 'hakkaniyet' vurgusuCumhurbaşkanı Erdoğan oyunu kullandı - Politika'Bu seçim yeni dönemin başlangıcı olacak'Muharrem İnce oyunu kullandı: 'Bugün düğün günü' - PolitikaMuharrem İnce oyunu kullandı: 'Bugün düğün günü'İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu oyunu kullandı: 'Benim için duygusal bir gün' diyerek helallik istedi - Politika'Benim için duygusal bir gün' diyerek helallik istediMHP lideri Bahçeli oyunu kullandı - PolitikaMHP lideri Bahçeli oyunu kullandıSandık başından üzen haber! CHP Meclis Üyesi Adayı Hüseyin Çakır hayatını kaybetti - PolitikaCHP'li isim hayatını kaybettiHamza Dağ: Bugün çıkacak sonuçta herkes kazanacak - PolitikaDağ: Bugün çıkacak sonuçta herkes kazanacakYerel yönetimlerin adayları seçimlerini yaptı: Art arda açıklamalar geldi - PolitikaYerel yönetimlerin adayları seçimlerini yaptıMansur Yavaş: Akşam dokuzda buluşmak üzere - PolitikaMansur Yavaş: Akşam dokuzda buluşmak üzereLiderler oylarını kullanıyor! Sandık başından ilk mesajlar - PolitikaSandık başından ilk mesajlar
Sonraki Haber Yükleniyor...