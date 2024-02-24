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    • Haberler > Politika > Ömer Çelik'ten muhalefete sert sözler: Altılı masayı oluşturanlar oy istemeden önce milletten özür dilesin

    Ömer Çelik'ten muhalefete sert sözler: Altılı masayı oluşturanlar oy istemeden önce milletten özür dilesin

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    Ömer Çelik&#039;ten muhalefete sert sözler: Altılı masayı oluşturanlar oy istemeden önce milletten özür dilesin
    Adana, Seçim, Ak Parti, Ömer Çelik, Haber

    Politika Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Adana'da konuşan  AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, mayıs seçimlerinden sonra dağılan Millet İttifakı'nı sert sözlerle eleştirdi. Yerel seçim sürecinde muhalefet partileri arasında yaşanan gerilimleri hatırlatan Çelik, "O altılı, yedili masadaki çerçeveyi oluşturan genel başkanların her birinin yerel seçimler için oy istemeden önce milletten özür dilemesi gerekir" dedi.

    Türkiye, 31 Mart'ta gerçekleştirilecek Mahalli İdari Genel Seçimleri için 35 gün sonra sandık başına gidecek. Seçim takviminde geri sayım sürerken siyasi partilerdeki çalışmalar da hız kesmeden devam ediyor.

    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin Adana İl Başkanlığında basın toplantısı düzenledi. Çelik, 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçim sürecine değinerek, genel seçimlere 'Millet İttifakı' çatısı altında giren partilere sert sözlerle yüklendi.

    'BİRBİRLERİNE EN AĞIR SÖZLERLE SALDIRIYORLAR'

    Seçimlerin ardından dağılan 'altılı masa'yı, yerel seçim sürecinde partiler arasında yaşanan gerilimleri hatırlatan Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

    "Şimdi gelinen noktadaysa bu altılı, yedili masanın millete bir özür borcu vardır. Çünkü 'biz beraber, kol kola hareket ediyoruz. Türkiye'nin önüne şöyle bir seçenek koyuyoruz' diyenler, bugün genel seçimlerin üzerinden az bir zaman geçmişken birbirlerine en ağır sözlerle saldırıyorlar. Daha bir yıl bile olmamışken milletin önüne çıkıp beraber kol kola poz verirken ortaya koyduğunuz çerçeve ile bugün her birinizin bir diğerine Türk siyasi tarihinin en ağır laflarıyla saldırdığı tablo arasındaki bu çelişkinin her biriniz açısından millete bir özür borcu yok mu?

    'OY İSTEMDEN ÖNCE ÖZÜR DİLEMELİLER'

    Dolayısıyla o altılı, yedili masadaki çerçeveyi oluşturan genel başkanların her birinin yerel seçimler için oy istemeden önce milletten özür dilemesi ve bu özrünü de içtenlikle bir açıklamayla ortaya koyması gerekir. Yani bir yıl içinde kendi laflarını bu kadar çürüten, kendi laflarını bu kadar ortadan kaldıran bir tutum söz konusuyken bugün istediğiniz bu oyla Türkiye'de 'işte şu hizmeti yapacağız. Bu faaliyeti ortaya koyacağız' demelerinin hiçbir anlamı ve manası yoktur. Bütün bunlara dikkat edildiği zaman herkesin bu çerçevede değerlendirme yapması gerekir."

    Düzenleyen:  - Politika
    Kaynak: Anadolu Ajansı
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