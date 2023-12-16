Özgür Özel'den Saadet Partisi'ne geçen vekil hakkında ilk açıklama

16 Aralık 2023 13:00 - Güncelleme Tarihi: 16 Aralık 2023 13:16

Editör: Nurcan Çalışkan / Kaynak: Anadolu Ajansı

Manisa'da düzenlenen CHP Gençlik Kolları İl Başkanları Toplantısı'na katılan Özgür Özel, kentte bulunan katılımcılara rehberlik ederek Tarihi Sultan Camisi'ni ziyaret etti. Özel, bir gazetecinin, Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in vefatı sonrasında partisinin TBMM'de grup kurma çoğunluğunu kaybetmesiyle ilgili CHP'nin bir tutum belirleyip belirlemediği konusundaki sorusuna cevap verdi.

"KASAP, BİR FEDAKARLIK YAPTI"

CHP lideri konuyla ilgili açıklamalarına şöyle devam etti:

"Saadet Partisi sözünü söyleyemez hale gelirse bu demokrasi açısından da çok ayıp. Hele hele Hasan Bitmez'in son nefesine kadar kürsüde sözünü söylemeye çalışan gayreti de göz önüne getirilince kendisinin hatırasına da saygısızlık olur. Biz bu grubun düşmemesi gerektiğini düşünüyoruz. Tüm muhalefet partilerinin birer milletvekili ile bir demokrasi dayanışması yapmasını önerdik.

Ancak bugün saat 11.00'e doğru henüz tüm partilerin bu kararı alamadığını öğrendik. Saat 11.00'de de görüşmeler başlıyordu. Kütahya Milletvekilimiz Ali Fazıl Kasap, grubumuz adına bir fedakarlık yaparak bütçe görüşmeleri boyunca Saadet Partisi'ne katılıyor. Saadet Partisi her gün 60 dakikalık söz hakkını kullanacak."

KARAMOLLAOĞLU İLE GÖRÜŞTÜLER

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile de görüştüklerini ve üzerilerine düşeni yapacaklarını söylediklerini dile getiren Özel, şöyle devam etti:

"CHP kürsü hakkını, muhalefet hakkını, söz hakkını savunur. Bütçe görüşmeleri sonrasında mutlaka Saadet Partisine çeşitli katılımlar olabilecektir. O sağlanana kadar bütçe görüşmeleri boyunca kürsü haklarını kaybetmemeleri için bir milletvekilimizi Saadet Partisi grubunda görev yapmak üzere talimatlandırmış durumdayım."

NE OLMUŞTU

Saadet Partisi Milletvekili Hasan Bitmez’in hayatını kaybetmesiyle düşen Saadet Meclis Grubu için adım CHP'den geldi. CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, TBMM Genel Sekreterliği’ne dilekçe vererek Saadet Partisi’ne geçti.

Saadet Partisi’nin vekil sayısının yeniden 20 olmasıyla grup kurulmuş oldu.