Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Politika > Özgür Özel'e rakip mi olacak? Tunç Soyer'den adaylık iddialarına cevap

Özgür Özel'e rakip mi olacak? Tunç Soyer'den adaylık iddialarına cevap

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Özgür Özel&#039;e rakip mi olacak? Tunç Soyer&#039;den adaylık iddialarına cevap

Politika Haberleri

31 Mart'ta İzmir'de CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından aday gösterilmeyen Tunç Soyer, 'CHP Genel Başkan adayı olacak' iddialarına cevap verdi.

31 Mart Yerel Seçimlerinde CHP lideri Özgür Özel tarafından aday gösterilmeyen eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in genel başkanlık için aday olacağı iddiaları gündeme bomba gibi düştü.

Özgür Özel'e rakip mi olacak? Tunç Soyer'den adaylık iddialarına cevap - 1. Resim

ÖZGÜR ÖZEL'İN KARŞISINA MI ÇIKACAK?

Özel'in isteği ile 6-9 Eylül tarihlerinde tüzük değişikliği yapmak ve program değişikliği için Kurultay'ı öncesinde Gazeteci Barış Yarkadaş, eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in Özgür Özel'in karşısına çıkarak CHP Genel Başkan adayı olmak istediğini öne sürdü. Tunç Soyer söz konusu iddialara cevap verdi.

Özgür Özel'e rakip mi olacak? Tunç Soyer'den adaylık iddialarına cevap - 2. Resim

TUNÇ SOYER ADAY OLACAK MI?

Soyer, kendisi hakkında dün ortaya 'aday olacak' iddialarına 'hayır' demeden açık kapı bıraktı. Gerçek Gündem'e konuşan Soyer, “Soruları cevaplamak için henüz erken" diye yorum yaptı.

Özgür Özel'e rakip mi olacak? Tunç Soyer'den adaylık iddialarına cevap - 3. Resim

"GÖRÜŞME YAPIYORUZ HENÜZ ERKEN"

Siyasetten uzaklaşmadığını ifade eden Soyer, "Ülkemize hizmet etmeye devam edeceğiz. Bunun biçimi ve yolu üzerine görüşmeler yapıyoruz. Yorum yapmak ve konuşmak için henüz erken. Karar verdiğimde kamuoyu ile paylaşacağım. Şimdi ne söylersek farklı yerlere çekilecek." diyerek adaylığa açık kapı bıraktı.

Düzenleyen:  - Politika
Afrika'da acil durum ilan edildi! Virüs yayılıyor, uzman isim Türkiye'yi uyardı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
AK Parti'ye katılım olacak mı? Resmi açıklama geldi - Politika17 isim AK Parti'ye transfer oluyorYeniden Refah Partisi'nde istifa şoku: Aziziye Belediye Başkanı partisinden ayrıldı - PolitikaYeniden Refah Partisi'nde istifa şokuCHP'de genel başkanlık için sürpriz aday! Özgür Özel'e rakip geliyor - PolitikaÖzgür Özel'e rakip geliyorMeral Akşener sessizliğini bozdu, ilk kez açıkladı! Kılıçdaroğlu ve Özdağ'ı mahkemeye veriyor - PolitikaÜlkeyi yöneteceklerdi, düşman oldular!Ahmet Davutoğlu AK Parti'ye geri mi dönüyor? Talimat verdi: "Hep birlikte geçeriz" - PolitikaAhmet Davutoğlu AK Parti'ye geri mi dönüyor?'Para kuleleri' mahkemede: Başsavcılığın istekleri CHP'yi zora sokacak - PolitikaBaşsavcılığın istekleri CHP'yi zora sokacak
Sonraki Haber Yükleniyor...