Özgür Özel'e rakip mi olacak? Tunç Soyer'den adaylık iddialarına cevap

31 Mart'ta İzmir'de CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından aday gösterilmeyen Tunç Soyer, 'CHP Genel Başkan adayı olacak' iddialarına cevap verdi.

31 Mart Yerel Seçimlerinde CHP lideri Özgür Özel tarafından aday gösterilmeyen eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in genel başkanlık için aday olacağı iddiaları gündeme bomba gibi düştü.

ÖZGÜR ÖZEL'İN KARŞISINA MI ÇIKACAK?

Özel'in isteği ile 6-9 Eylül tarihlerinde tüzük değişikliği yapmak ve program değişikliği için Kurultay'ı öncesinde Gazeteci Barış Yarkadaş, eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in Özgür Özel'in karşısına çıkarak CHP Genel Başkan adayı olmak istediğini öne sürdü. Tunç Soyer söz konusu iddialara cevap verdi.

TUNÇ SOYER ADAY OLACAK MI?

Soyer, kendisi hakkında dün ortaya 'aday olacak' iddialarına 'hayır' demeden açık kapı bıraktı. Gerçek Gündem'e konuşan Soyer, “Soruları cevaplamak için henüz erken" diye yorum yaptı.

"GÖRÜŞME YAPIYORUZ HENÜZ ERKEN"

Siyasetten uzaklaşmadığını ifade eden Soyer, "Ülkemize hizmet etmeye devam edeceğiz. Bunun biçimi ve yolu üzerine görüşmeler yapıyoruz. Yorum yapmak ve konuşmak için henüz erken. Karar verdiğimde kamuoyu ile paylaşacağım. Şimdi ne söylersek farklı yerlere çekilecek." diyerek adaylığa açık kapı bıraktı.