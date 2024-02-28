Rusya, Türkiye ziyaretini art arda ertelemişti! Putin yerine Lavrov geliyor

Son gelişmeyi ise Reuters duyurdu. Buna göre, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov 1-2 Mart tarihlerinde Türkiye'yi ziyaret edecek.

Lavrov'un ziyaretinin ardından ise Putin'in seçimler sonrası Türkiye'yi ziyaret etmesi bekleniyor.

NE OLMUŞTU?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye ziyareti art arda ertelendi. En son Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Putin'in yoğunluğuna dikkat çekerek, ziyaretin 15-17 Mart'taki seçime kadar yapılmayacağını açıkladı.

Putin'in ziyareti ilk olarak 12 Şubat olarak duyurulmuştu. Daha sonra Moskova'dan yapılan açıklamada, bu ziyaretin ertelendiği belirtildi.

Reuters haber ajansı, Rus medyasına dayandırdığı haberinde, ziyaretin en erken nisan ayı sonunda veya mayıs başında yapılmasının planlandığını aktarmıştı.

Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov ise "erteleme yok, bir tarih üzerinde çalışıyoruz" açıklamasını yapmıştı.

Putin'in Türkiye'ye ziyaret tarihiyle ilgili soruyu cevaplayan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çalışma programının yoğun olduğuna dikkat çekmişti.

Peskov, "Ziyaret, (15-17 Mart'taki) seçime kadar yapılmayacak. Putin'in seçime kadar yeterince yoğun ve stresli programı var. Erdoğan'ın da programı yeterince yoğun. Ancak yüksek düzeydeki temaslar için hazırlık yapılıyor. Bu temaslar, her iki liderin programına uygun şekilde gerçekleşecek" ifadelerini kullanmıştı.