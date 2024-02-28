Rusya, Türkiye ziyaretini art arda ertelemişti! Putin yerine Lavrov geliyor
Politika Haberleri / Türkiye Gazetesi
Rusya Devlet Başkanı Putin'in ertelenen Türkiye ziyaretleri sonrası yeni bir gelişme yaşandı. Reuters, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un Türkiye'yi 1-2 Mart tarihlerinde ziyaret edeceğini açıkladı.
Lavrov'un ziyaretinin ardından ise Putin'in seçimler sonrası Türkiye'yi ziyaret etmesi bekleniyor.
NE OLMUŞTU?
Putin'in ziyareti ilk olarak 12 Şubat olarak duyurulmuştu. Daha sonra Moskova'dan yapılan açıklamada, bu ziyaretin ertelendiği belirtildi.
Reuters haber ajansı, Rus medyasına dayandırdığı haberinde, ziyaretin en erken nisan ayı sonunda veya mayıs başında yapılmasının planlandığını aktarmıştı.
Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov ise "erteleme yok, bir tarih üzerinde çalışıyoruz" açıklamasını yapmıştı.
Putin'in Türkiye'ye ziyaret tarihiyle ilgili soruyu cevaplayan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çalışma programının yoğun olduğuna dikkat çekmişti.
Peskov, "Ziyaret, (15-17 Mart'taki) seçime kadar yapılmayacak. Putin'in seçime kadar yeterince yoğun ve stresli programı var. Erdoğan'ın da programı yeterince yoğun. Ancak yüksek düzeydeki temaslar için hazırlık yapılıyor. Bu temaslar, her iki liderin programına uygun şekilde gerçekleşecek" ifadelerini kullanmıştı.