Seçime geri sayımda son anketler! İşte 12 kentteki yarışta adayların oy oranları

Yerel seçim yarışında son viraja girildi. Asal Araştırma; Diyarbakır, Mersin, Hatay, Trabzon, Adana, Ordu, Aydın, Antalya, Kocaeli, Muğla, İzmir ve Balıkesir'in anket sonuçlarını açıkladı.

Türkiye 10 gün sonra yerel seçim için sandık başına gidecek. Siyasi partiler, son viraja girilen seçimde çalışmalarını hızlandırırken anket şirketleri de kamuoyu araştırmalarına devam ediyor.

Son anketler ise Asal Araştırma'dan geldi. Diyarbakır, Mersin, Hatay, Trabzon, Adana, Ordu, Aydın, Antalya, Kocaeli, Muğla, İzmir ve Balıkesir'e ilişkin son anket sonuçları yayımlandı.

DİYARBAKIR

Diyarbakır için 22 Şubat-2 Mart tarihleri arasında yapılan araştırmada 1.415 kişiye "Bu pazar Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi olsa hangi adaya oyunuzu verirsiniz?" diye soruldu. Anket sonucuna göre DEM Parti'nin adayı Serra Bucak, yüzde 59.8 ile ilk sırada yer alırken onu yüzde 25.4 ile AK Parti'nin adayı Mehmet Halis Bilden takip etti.

Anketin sonuçları şöyle:

DEM Parti - Serra Bucak: Yüzde 59.8

Yüzde 59.8 AK Parti - Mehmet Halis Bilden: Yüzde 25.4

Yüzde 25.4 HÜDA PAR - Faruk Dinç: Yüzde 3.6

Yüzde 3.6 CHP - Cafer Pekdemir: Yüzde 3.3

Yüzde 3.3 Yeniden Refah Partisi - Hikmet Kaplan: Yüzde 2.7

Yüzde 2.7 İyi Parti - Ahmet Çakır: Yüzde 1.1

Yüzde 1.1 Diğer: Yüzde 4.1

MERSİN

Mersin için 3-7 Mart tarihleri arasında yapılan araştırmada 1.500 kişiye "Bu pazar Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi olsa hangi adaya oyunuzu verirsiniz?" diye soruldu. Anket sonucuna göre CHP'nin adayı Vahap Seçer yüzde 42.9 ile ilk sırada yer aldı. İkinci sırada ise MHP'nin adayı Serdar Soydan yüzde 39.7 ile yer aldı.

CHP - Vahap Seçer: Yüzde 42.9

Yüzde 42.9 MHP - Serdar Soydan: Yüzde 39.7

Yüzde 39.7 İyi Parti - Mahmut Bülent Özkan: Yüzde 5.5

Yüzde 5.5 Zafer Partisi - Emircan Çatıkkaş: Yüzde 2.2

Yüzde 2.2 Yeniden Refah Partisi - İzzeddin Alkan: Yüzde 1.7

Yüzde 1.7 Diğer: Yüzde 8.0

HATAY

Hatay için 6-12 Mart tarihleri arasında yapılan araştırmada 1.250 kişiye "Bu pazar Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi olsa hangi adaya oyunuzu verirsiniz?" diye soruldu. Anket sonucuna göre AK Parti'nin adayı Mehmet Öntürk yüzde 42.2 ilk sırada yer aldı. Onu CHP'nin adayı Lütfü Savaş yüzde 35.3 ile izledi.

AK Parti - Mehmet Öntürk: Yüzde 42.2

Yüzde 42.2 CHP - Lütfü Savaş: Yüzde 35.3

Yüzde 35.3 Türkiye İşçi Partisi - Gökhan Zan: Yüzde 7.8

Yüzde 7.8 İyi Parti - Nusret Cömert: Yüzde 5.1

Yüzde 5.1 Yeniden Refah Partisi - Nuri Parlak : Yüzde 3.2

: Yüzde 3.2 DEM Parti - Perihan Pakize Sinemmillioğlu: Yüzde 2.3

Yüzde 2.3 Zafer Partisi - Ömer Çakır: Yüzde 1.6

Yüzde 1.6 Diğer: Yüzde 2.5

TRABZON

Trabzon için 24 Şubat-1 Mart tarihleri arasında yapılan araştırmada 1.280 kişiye "Bu pazar Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi olsa hangi adaya oyunuzu verirsiniz?" diye soruldu. Anket sonucuna göre AK Parti'nin adayı Ahmet Metin Genç yüzde 58.5 ile ilk sırada yer aldı. İkinci sırada ise CHP'nin adayı Hasan Süha Saral yüzde 23.0 ile yer aldı.

AK Parti - Ahmet Metin Genç: Yüzde 58.5

Yüzde 58.5 CHP - Hasan Süha Saral: Yüzde 23.0

Yüzde 23.0 İyi Parti - Muhammet Erkan: Yüzde 8.5

Yüzde 8.5 Yeniden Refah Partisi - Lokman Öztürk: Yüzde 6.1

Yüzde 6.1 Zafer Partisi - Ferhat Tüysüz: Yüzde 1.7

Yüzde 1.7 Diğer: Yüzde 2.2

ADANA

Adana için 4-11 Mart tarihleri arasında yapılan araştırmada 1.653 kişiye "Bu pazar Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi olsa hangi adaya oyunuzu verirsiniz?" diye soruldu. Anket sonucuna göre CHP'nin adayı Zeydan Karalar yüzde 40.3 ile ilk sırada; AK Parti'nin adayı Fatih Mehmet Kocaispir yüzde 39.2 ile ikinci sırada yer aldı.

CHP - Zeydan Karalar: Yüzde 40.3

Yüzde 40.3 AK Parti - Fatih Mehmet Kocaispir: Yüzde 39.2

Yüzde 39.2 İyi Parti - Ayyüce Türkeş Taş: Yüzde 7.6

Yüzde 7.6 DEM Parti - Mahfuz Güleryüz: Yüzde 4.6

Yüzde 4.6 Zafer Partisi - Umut Yanar: Yüzde 2.2

Yüzde 2.2 Yeniden Refah Partisi - Selahattin Baysal: Yüzde 1.8

Yüzde 1.8 Diğer: Yüzde 4.3

ORDU

Ordu için 6-12 Mart tarihleri arasında yapılan araştırmada 1.500 kişiye "Bu pazar Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi olsa hangi adaya oyunuzu verirsiniz?" diye soruldu. Anket sonucuna göre İyi Parti'nin adayı Enver Yılmaz yüzde 41.6 ile ilk sırada; AK Parti'nin adayı Mehmet Hilmi Güler ise yüzde 40.5 ile ikinci sırada yer aldı.

İyi Parti - Enver Yılmaz: Yüzde 41.6

Yüzde 41.6 AK Parti - Mehmet Hilmi Güler: Yüzde 40.5

Yüzde 40.5 CHP - Zekai Sana: Yüzde 12.6

Yüzde 12.6 Yeniden Refah Partisi - Adem Ağca: Yüzde 2.1

Yüzde 2.1 Diğer: Yüzde 3.2

AYDIN

Aydın için 20-25 Şubat tarihleri arasında yapılan araştırmada 1.500 kişiye "Bu pazar Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi olsa hangi adaya oyunuzu verirsiniz?" diye soruldu. Anket sonucuna göre CHP'nin adayı Özlem Çerçioğlu yüzde 42.8 ile ilk sırada yer alırken; AK Parti'nin adayı Mustafa Savaş yüzde 36.4 ile ikinci sırada yer aldı.

CHP - Özlem Çerçioğlu: Yüzde 42.8

Yüzde 42.8 AK Parti - Mustafa Savaş: Yüzde 36.4

Yüzde 36.4 İyi Parti - Özer Kayalı: Yüzde 8.5

Yüzde 8.5 DEM Parti - Suzan Koç: Yüzde 6.2

Yüzde 6.2 Zafer Partisi - Muharrem Demirbilek: Yüzde 1.6

Yüzde 1.6 Yeniden Refah Partisi - Serdal Bulut: Yüzde 1.6

Yüzde 1.6 Diğer: Yüzde 2.9

ANTALYA

Antalya için 13-18 Mart tarihleri arasında yapılan araştırmada 1.500 kişiye "Bu pazar Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi olsa hangi adaya oyunuzu verirsiniz?" diye soruldu. Anket sonucuna göre CHP'nin adayı Muhittin Böcek yüzde 41.4 ile ilk sırada; AK Parti'nin adayı Hakan Tütüncü yüzde 39.6 ile ikinci sırada yer aldı.

CHP - Muhittin Böcek: Yüzde 41.4

Yüzde 41.4 AK Parti - Hakan Tütüncü: Yüzde 39.6

Yüzde 39.6 İyi Parti - Nesrin Ünal: Yüzde 6.9

Yüzde 6.9 DEM Parti - Kemal Bülbül: Yüzde 4.1

Yüzde 4.1 Yeniden Refah Partisi - Ümit Özkurt: Yüzde 2.5

Yüzde 2.5 Zafer Partisi - Oğuz Ersöz: Yüzde 1.9

Yüzde 1.9 Diğer: Yüzde 3.6

KOCAELİ

Kocaeli için 18-26 Şubat tarihleri arasında yapılan araştırmada 1.385 kişiye "Bu pazar Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi olsa hangi adaya oyunuzu verirsiniz?" diye soruldu. Anket sonucuna göre AK Parti'nin adayı Tahir Büyükakın yüzde 51.2 ile ilk sırada; CHP'nin adayı Atasoy Bilgin yüzde 28.5 ile ikinci sırada yer aldı.

AK Parti - Tahir Büyükakın: Yüzde 51.2

Yüzde 51.2 CHP - Atasoy Bilgin: Yüzde 28.5

Yüzde 28.5 İyi Parti - Gencay Yıldıztekin: Yüzde 6.6

Yüzde 6.6 Yeniden Refah Partisi - Doğan Aydal: Yüzde 5.8

Yüzde 5.8 DEM Parti - Hasan Özgüneş: Yüzde 2.9

Yüzde 2.9 Zafer Partisi - Nermin Tol: Yüzde 2.0

Yüzde 2.0 Diğer: Yüzde 3.0

MUĞLA

Muğla için 2-15 Mart tarihleri arasında yapılan araştırmada 1.300 kişiye "Bu pazar Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi olsa hangi adaya oyunuzu verirsiniz?" diye soruldu. Anket sonucuna göre CHP'nin adayı Ahmet Aras yüzde 40.5 ile ilk sırada; AK Parti'nin adayı Aydın Ayaydın yüzde 35.4 ile ikinci sırada yer aldı.

CHP - Ahmet Aras: Yüzde 40.5

Yüzde 40.5 AK Parti - Aydın Ayaydın: Yüzde 35.4

Yüzde 35.4 İyi Parti - Metin Ergun: Yüzde 13.5

Yüzde 13.5 DEM Parti - Yusuf Uludağ: Yüzde 6.3

Yüzde 6.3 Zafer Partisi - Ünal Yiğit: Yüzde 1.5

Yüzde 1.5 Diğer: Yüzde 2.8

İZMİR

İzmir için 9-17 Mart tarihleri arasında yapılan araştırmada 2.000 kişiye "Bu pazar İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi olsa hangi adaya oyunuzu verirsiniz?" diye soruldu. Anket sonucuna göre CHP'nin adayı Cemil Tugay yüzde 45.5 ile ilk sırada; AK Parti'nin adayı Hamza Dağ yüzde 35.8 ile ikinci sırada yer aldı.

CHP - Cemil Tugay: Yüzde 45.5

Yüzde 45.5 AK Parti - Hamza Dağ: Yüzde 35.8

Yüzde 35.8 İyi Parti - Ümit Özlale: Yüzde 6.9

Yüzde 6.9 DEM Parti - Akın Birdal: Yüzde 5.3

Yüzde 5.3 Zafer Partisi - Naşit Birgüvi: Yüzde 2.2

Yüzde 2.2 Yeniden Refah Partisi - Cemal Arıkan: Yüzde 1.2

Yüzde 1.2 Diğer: Yüzde 3.1

BALIKESİR

Balıkesir için 16-24 Şubat tarihleri arasında yapılan araştırmada 1.080 kişiye "Bu pazar Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi olsa hangi adaya oyunuzu verirsiniz?" diye soruldu. Anket sonucuna göre AK Parti'nin adayı Yücel Yılmaz yüzde 42.5 ile ilk sırada; CHP'nin adayı Ahmet Akın yüzde 40.4 ile ikinci sırada yer aldı.