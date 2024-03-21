AK Parti'deki son seçim anketi! 7 kentteki seçim yarışında hangi adaylar önde?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, partisindeki son yerel seçim anketlerini açıkladı. Buna göre, Kurum İstanbul yarışını İmamoğlu'nun önünde götürüyor. Şen; Hatay, Ankara, Trabzon, İzmir, Antalya ve Eskişehir için de anket sonuçlarını paylaştı.

Yerel seçimlere son 10 gün kala AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen katıldığı canlı yayında İstanbul'daki son anketi açıkladı.

İstanbul'da Murat Kurum, Ekrem İmamoğlu'nun 1 puan önünde diyen Şen "Seçmen net bir şekilde yüzde 10-15 oranında adaya bakarak oy kullanıyor" dedi.

HATAY, ANKARA, ANTALYA, İZMİR, TRABZON, ESKİŞEHİR

“Hatay'da açık ara öndeyiz” diyen Şen “Vatandaşın deprem öncesinde ve sonrasında gördüğü bir şey var. Çalışan aday veya çalışmayan aday. Ankara'da ortada bir yarış devam ediyor. İstanbul'da öndeyiz. Antalya'da başa baş bir mücadele var. İzmir'de Sayın Dağ süper bir performans sergiliyor birkaç puan kaldı. Trabzon'da Ahmet Metin Genç'le büyükşehirler arasında rekor kıracağız. Eskişehir'de de yarış halindeyiz" ifadelerini kullandı.

YENİDEN REFAH PARTİSİ YORUMU

“Yeniden Refah Partililer ittifak ortaklarıyla anlaşmak yerine CHP ile anlaşmayı tercih ettiler” diyen Şen, “YRP seçmeninin CHP ile değil bizimle hareket edeceğini net bir şekilde söylüyorum. Biz böyle olacağını düşünüyoruz. Değerler üzerinden hareket edeceklerdir ve bize oy vereceklerini düşünüyorum” görüşünü aktardı.

İstanbul'daki 2019 yerel seçimlerinde ilk oyların dikkate alınması gerektiğini söyleyen Şen "İkinci seçim arızi bir durumdu. Onunla istatistiki bir hesaplama yapılamaz" dedi.