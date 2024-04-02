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Haberler > Politika > Sinan Oğan lüks evinin kapılarını Azeri medyasına açtı: Burası 1 milyon dolardan fazla eder

Sinan Oğan lüks evinin kapılarını Azeri medyasına açtı: Burası 1 milyon dolardan fazla eder

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:

Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sinan Oğan Azerbaycan'da yayın yapan bir kanala evinin kapılarını açtı. Oğan'ın evinin fiyatı ile ilgili "Burası 1 milyon dolardan fazla eder" sözleri ise sosyal medyada gündem oldu. Oğan, evi 2020'de aldığını söyleyip "Algı yapacak kadar alçalmış manipülasyoncu musunuz? Geçmiş yıllarda bu bahçeden çok sayıda fotoğraflar paylaştım.  Umarım bu açıklamalardan sonra efendice özrünüzü diler, bir daha da algı yapmak için bu kadar küçülmezsiniz" ifadelerini kullandı. 

Sinan Oğan kamuoyunda tartışma konusu olan evinin kapılarını Azeri bir medya kurumuna açtı. Oğan'ın evinin fiyatı ile ilgili  "Burası 1 milyon dolardan fazla eder. İçinde futbol ve voleybol sahası var, açık hava sineması var" sözleri ise sosyal medyanın gündemine oturdu. 

Azeri medya mensubunun, “Ben 1 milyon dolarlık bir bahçeye mi gelirdim, eve mi gelirdim?” sorusu üzerine ise Oğan, “Burası 1 milyon dolardan daha fazla eder. Aşağıda bizim birazdan oraya da bakarız. Futbol sahamız var. Kızım voleybola gidiyor. Ufak bir voleybol sahamız var. Yani burası büyük bir yer. Geniş bir yer. O yüzden yani buraya bir milyon dolar verseler vermem” dedi.

Sinan Oğan lüks evinin kapılarını Azeri medyasına açtı: Burası 1 milyon dolardan fazla eder - 1. Resim

'NEDEN BENİM HAZİNE YARDIMLARIM BATTI?'

Oğan bir kullanıcının hakkındaki iddiaları alıntılayarak şu ifadeleri kaydetti: 

Tüm cumhurbaşkanı adayları bir seçim hesabı açarlar ve seçim bağışı yapılır. Diğer adaylar Sn. Erdoğan’ın da vardı, Sn. Kılıçdaroğlu’nun da. Üstelik onlar hazine yardımı ve devlet, belediye vs imkanları da kullandılar. Hazine yardımları, devlet ve belediye imkanlarına rağmen onların açtığı hesap size batmadı da benimkisi neden battı?

'EVİ 2020'DE ALDIM'

Onların da seçim bağış hesabı olduğunu bileyecek kadar cahil misiniz, yoksa kasıtlı algı yapacak kadar alçalmış manipülasyoncu musunuz? Ayrıca burayı 2020 yılında aldım. Geçmiş yıllarda bu bahçeden çok sayıda fotoğraflar paylaştım. Beni takip edenler de yakından bilir burayı. Ayrıca içinde basket sahası yok. Boş toprağa bir kale koyup arada futbol oynadık, iki de direk dikip file gerip arada voleybol oynuyoruz. Umarım bu açıklamalardan sonra efendice özrünüzü diler, bir daha da algı yapmak için bu kadar küçülmezsiniz...

‘CEHENNEMİN KAPILARINI KAPATACAĞIZ’ DEMİŞTİ

Geçtiğimiz yıl yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerine, Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı’na karşı ATA İttifakı’nın adayı olarak giren Sinan Oğan, ikinci turda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı desteklemişti. Sinan Oğan, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 14 Mayıs’taki ilk turunda ise yüzde 5,17 oy almıştı.

Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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