TİP, Tokat'ta AK Parti'yi destekleyecek

Genel Başkanlığını Sinan Oğan’ın yaptığı Türkiye İttifak Partisi, Tokat'ta AK Parti'nin adayı Eyüp Eroğlu’na destekleme kararı aldı.

31 Mart yerel seçimleri öncesinde Tokat Belediye Başkanı ve Belediye Başkan Adayı Eyüp Eroğlu’na destek açıklamaları devam ediyor. Son olarak Türkiye İttifak Partisi Tokat İl Başkanlığı tarafından Belediye Başkan Adayı Eyüp Eroğlu’na destek açıklaması geldi.

Tokat Belediye Başkanı Avukat Eyüp Eroğlu’na destek açıklaması yapan; Genel Başkanlığını Dr. Sinan Oğan’ın yaptığı Türkiye İttifak Partisi Tokat İl Teşkilatı Başkanı Fırat Kasım Dürgen, 'doğru adamla' yol yürüme kararı aldıklarını belirtti.

'ŞEHRİMİZ İÇİN ÇABALAMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ve AK Parti teşkilat üyeleri; Türkiye İttifak Partisi mensuplarıyla bir araya geldi.

Başkan Eroğlu yaptığı açıklamada; “Partimize ve şahsıma verecekleri bu desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. Hep birlikte Şehrimiz için çabalamaya devam edeceğiz. Partiler demokratik yollarla ülkeyi yönetmeye talip olan kuruluşlardır. Ve her partinin kendine göre bir tüzüğü vardır. Bir yol haritası vardır. Türkiye İttifak Partisi Genel Başkanı Sinan Oğan’da geçtiğimiz Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, Cumhurbaşkanımıza desteklerini açık bir dille ifade etmişlerdir. Onun için de ben Türkiye İttifak Partimizin de şu anda aldığı karardan dolayı memnuniyetimi dile getiriyorum” dedi.

'CANI GÖNÜLDEN DESTEKLİYORUZ'

Türkiye İttifak Partisi Tokat İl Teşkilatı Başkanı Fırat Kasım Dürgen ise yaptığı açıklamada, “31 Mart seçimleri yaklaşırken, Tokat’ta doğru kararı vererek; doğru zamanda, doğru adamla yol yürüme kararı aldık. Bu kararı teşkilatımızla birlikte aldık. Gelecek yıllara daha hızlı, daha dinamik adımlarla girebilmek için doğru adam Eyüp Eroğlu’nu 31 Mart seçimlerinde canı gönülden destekliyoruz” dedi.