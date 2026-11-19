TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis’te gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Numan Kurtulmuş, 'terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin olarak, "TBMM'de İzleme Komisyonu kurulmasına ilişkin çalışmalarda artık son noktaya geldik. Devlet ve millet olarak başından itibaren son derece dikkatli, titiz ve demokratik olgunluk içerisinde bir süreci bugüne kadar büyük bir başarıyla getirdik." dedi.

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Türkiye Büyük Millet Meclis (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis’te gündeme ve 'terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Numan Kurtulmuş'un açıklamalarından satırbaşları:

"TBMM'de İzleme Komisyonu kurulmasına ilişkin çalışmalarda artık son noktaya geldik. Devlet ve millet olarak başından itibaren son derece dikkatli, titiz ve demokratik olgunluk içerisinde bir süreci bugüne kadar büyük bir başarıyla getirdik. Terörsüz Türkiye meselesi, ne siyasi risk olarak görülebilecek bir mesele ne de siyasi rant olarak görülebilecek bir meseledir. Bir devlet projesi olarak yürütülmüş, büyük bir destek görmüştür.

Meselenin buraya kadar başarıyla getirilmiş olmasının en önemli nedenlerinden birisi; bu meselenin TBMM'de çok geniş bir katılımla ele alınarak belli bir noktaya ulaştırılmış olmasıdır. 2025 yılında başladığımız komisyon çalışmalarında sadece siyasetçiler görüş beyan etmemiş, Türkiye'nin bütün farklı kesimleri bir araya gelerek komisyonda TBMM'nin tutanakları altında kaydedilen görüşlerini ifade etmişler, bir rapor ortaya konulmuştur. Rapor, kabul edilmiştir.

467 oyla kabul edilen yasanın gereği olan adımlar teker teker atılmıştır. Bu adımlardan birisi de; Cumhurbaşkanı Yardımcımızın başkanlığında bir kurulun oluşması, altı bakan arkadaşımızın ve devletin en üst güvenlik birimlerinin temsilcilerinin katıldığı komisyon çalışmalarına başlamış, aldıkları kararlarda bir takım alt komisyonları da tanımlamışlardır.

"SÜRECİ TBMM ADINA TAKİP EDECEK"

Sürecin izlenmesiyle ilgili olarak TBMM'de partilerin katılımıyla oluşacak bir komisyon yasanın gereği olarak faaliyetine başlayacaktır. Komisyonun yapacağı en önemli meselelerden birisi; yürütmenin sürdürmüş olduğu süreci millet adına takip etmek, bu süreçte yürütme ile yasama arasındaki iş birliğini temin etmek, sürece ilişkin bütün gelişmeleri TBMM adına takip etmek ve süreçlerde etkili bir şekilde var olmaktır.

KURULUN GÖREVLERİNİ AÇIKLADI

Komisyonun en önemli vazifelerinden bir tanesi; şimdiye kadar oluşmuş olan toplumsal mutabakatı açık, şeffaf ve toplumu da düzenli bilgilendirmelerle birlikte bu sürecin gelişiminde toplumun da desteğini artırarak devam etmeyi sürdürmektir.

Komisyon kurulduktan sonra hem gözleme ve izleme faaliyetlerini gerçekleştirecek, hem toplumsal bütünleşmenin sağlanması, milli dayanışmanın artırılması için gerekli adımları atacak hem de bir takım teklif ve görüşleri de kamuoyu ve ilgili kurumlarla paylaşarak tavsiye niteliğindeki kararlarını iletecektir. Sorumluluk kuruldadır, kurul özellikle dosya bazındaki çalışmalara başladığında süreci çok daha aktif şekilde yürütecektir.

Komisyon en kısa sürede çalışmalarına başlayacaktır. İlk toplantısında komisyonun çalışma usul ve esaslarını belirleyecektir. Şimdiye kadar büyük bir olgunluk içerisinde getirilmiş olan bu süreç bundan sonra da başarıyla sürdürülecek.

Komisyonun üye sayısının ne olacağı yasayla belirlenmiş değil. Çok geniş bir komisyona ihtiyaç yok. Önceki komisyona 50 üyeyle başlamıştık, bu komisyonda o kadar geniş bir üyeye gerek yok. Yasa böyle bir komisyonun kurulmasını ön görüyor, makul bir sayı ortaya çıkacaktır diye düşünüyorum.

"BANA NET BİR ŞEKİLDE VERİLMİŞ CEVAP YOK"

Sayın Özgür Özel dahil bütün liderleri ziyaret ettim. Görüşmemizde, bana net bir şekilde verilmiş cevap yok. Ben resmi yazışmalara bakarım. Ben Meclis Başkanı olarak sayı belirlendikten sonra her partiye o sayı içerisinde düşen üye miktarını söyleyerek partilere yazı yazacağım. Partilerden gelecek yazılar üzerine eğer 'Biz buraya katılmıyoruz' cevabı gelirse ona göre hareket ederiz.

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