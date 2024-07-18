Temel Karamollaoğlu'nun annesi Edibe Karamollaoğlu hayatını kaybetti

Saaadet Partisi lideri Karamollaoğlu'nun üvey annesi Edibe Karamollaoğlu hayatını kaybetti. Karamollaoğlu, annesinin erken vefatının ardından henüz dört yaşındayken Edibe Karamollaoğlu'nun kendisini büyüttüğünü anlatmıştı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun annesi Edibe Karamollaoğlu'nun vefat ettiği açıklandı.

Saadet Partisi resmi X hesabından yapılan duyuruda şu ifadeler kullanıldı:

Genel Başkanımız Temel Karamollaoğlu’nun muhtereme anneleri Edibe Karamollaoğlu hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi yarın Karşıyaka Camii’nde kılınacak Cuma namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı’na defnedilecektir.

Merhumeye Allah’tan rahmet, Genel Başkanımız Sayın Temel Karamollaoğlu başta olmak üzere ailesine sabr-ı cemil niyaz ediyoruz.

Temel Karamollaoğlu anılarını anlattığı 'Son Tanık' isimli kitapta kendi ağzından erken ölen annesinin ardından kendisini büyüten Edibe Karamollaoğlu'ndan şöyle bahsetmişti:

1945'te annem vefat etti, ben dört yaşındaydım. Beyninde tümör tespit edilmişti, ameliyat için gittiği İstanbul'dan bir daha geri gelmedi. Beni üvey annem büyüttü.