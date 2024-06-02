3 ilçe ve 4 beldede seçim yenilendi! Sandıkta zafer AK Parti'nin
Politika Haberleri / Türkiye Gazetesi
31 Mart Yerel Seçimleri'nde itirazlar sonucu 3 ilçe ve 4 beldede seçimleri tekrarlandı. YSK'nın yayın yasağının kalktığını bildirmesinin ardından sandıktan ilk sonuç gelmeye başladı. Tunceli'nin Akpazar beldesinde ve Sivas'ın Güneykaya beldesinde de seçimi AK Parti kazandı.
Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), seçimlerin yenilenmesine karar verdiği 3 ilçe ve 4 beldede seçmen bugün oyunu kullanmak için sandık başına gitti. Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesi, Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesi, Aksaray'ın Güzelyurt ilçesi, Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Güneykaya beldesi, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran beldesi, Tunceli'nin Mazgirt ilçesine bağlı Akpazar beldesi ve Aksaray'a bağlı Sağlık beldesinde vatandaşlar bugün yeniden oylarını verdi.
YAYIN YASAĞININ KALKTI
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), yenilenen seçimlere ilişkin yayın yasağının saat 19.00 itibariyle kaldırıldığını açıkladı. Tekrarlanan seçimlerle ilgili YSK Başkanı Ahmet Yener yaptığı açıklamada "Seçimler sorunsuz olarak tamamlanmıştır" dedi.
AKPAZAR'DA ZAFER AK PARTİ'NİN
Resmi olmayan sonuçlara göre Tunceli Akpazar'da seçim sonucu şöyle:
AK Parti: 644
CHP: 422
DEM Parti: 220
SİVAS DA AK PARTİ DEDİ
Sivas’ın Yıldızeli ilçesi Güneykaya beldesinde iptal edilen 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi sonrası bugün yinelenen seçimde AK Parti’nin adayı Hüsiyen Kırışkuzu, kesin olmayan sonuçlara göre belediye başkanı seçildi.
5 sandıkta bin 140 seçmenin oy kullandığı seçimde AK Parti’nin adayı Hüseyin Kırışkuzu, kesin olmayan sonuçlara göre 556 oy aldı.
AKSARAY GÜZELYURT'TA SANDIKTAN AK PARTİ ÇIKTI
Güzelyurt ilçesinde, YSK tarafından 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin iptal edilmesi nedeniyle belediye başkanlığı seçimi yeniden yapıldı. Saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi 17.00 itibarıyla tamamlandı.
İlçede oy kullanılan 9 sandıkta görevliler, oy sayımına başladı.
Aksaray Güzelyurt'ta da seçim AK Parti lehine sonuçlandığı gelen bilgiler arasında.
KAYSERİ PINARBAŞI'NDA CHP KAZANDI
Yenilenen Kayseri Pınarbaşı seçimlerini 289 oy farkıyla CHP'nin adayı Deniz Yağan kazandı. CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yenilenen seçimler öncesinde Pınarbaşı'nda miting düzenlemiş ve "Mansur Yavaş belediyeciliği anlayışı Pınarbaşı’na da gelecek” demişti.
Diğer beldelerde oy sayımı sürüyor. Sonuçlar gelmeye başladıkça aktarmaya devam edeceğiz
Kaynak: Türkiye Gazetesi