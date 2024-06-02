3 ilçe ve 4 beldede seçim yenilendi! Sandıkta zafer AK Parti'nin

31 Mart Yerel Seçimleri'nde itirazlar sonucu 3 ilçe ve 4 beldede seçimleri tekrarlandı. YSK'nın yayın yasağının kalktığını bildirmesinin ardından sandıktan ilk sonuç gelmeye başladı. Tunceli'nin Akpazar beldesinde ve Sivas'ın Güneykaya beldesinde de seçimi AK Parti kazandı.

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), seçimlerin yenilenmesine karar verdiği 3 ilçe ve 4 beldede seçmen bugün oyunu kullanmak için sandık başına gitti. Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesi, ⁠Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesi, ⁠Aksaray'ın Güzelyurt ilçesi,⁠ ⁠Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Güneykaya beldesi, ⁠Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran beldesi, ⁠Tunceli'nin Mazgirt ilçesine bağlı Akpazar beldesi ve ⁠Aksaray'a bağlı Sağlık beldesinde vatandaşlar bugün yeniden oylarını verdi.

YAYIN YASAĞININ KALKTI

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), yenilenen seçimlere ilişkin yayın yasağının saat 19.00 itibariyle kaldırıldığını açıkladı. Tekrarlanan seçimlerle ilgili YSK Başkanı Ahmet Yener yaptığı açıklamada "Seçimler sorunsuz olarak tamamlanmıştır" dedi.

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