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3 ilçe ve 4 beldede seçim yenilendi! Sandıkta zafer AK Parti'nin

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
3 ilçe ve 4 beldede seçim yenilendi! Sandıkta zafer AK Parti&#039;nin

Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

31 Mart Yerel Seçimleri'nde itirazlar sonucu 3 ilçe ve 4 beldede seçimleri tekrarlandı. YSK'nın yayın yasağının kalktığını bildirmesinin ardından sandıktan ilk sonuç gelmeye başladı. Tunceli'nin Akpazar beldesinde ve Sivas'ın Güneykaya beldesinde de seçimi AK Parti kazandı.

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), seçimlerin yenilenmesine karar verdiği 3 ilçe ve 4 beldede seçmen bugün oyunu kullanmak için sandık başına gitti. Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesi, ⁠Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesi, ⁠Aksaray'ın Güzelyurt ilçesi,⁠ ⁠Sivas'ın Yıldızeli ilçesine bağlı Güneykaya beldesi, ⁠Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran beldesi, ⁠Tunceli'nin Mazgirt ilçesine bağlı Akpazar beldesi ve ⁠Aksaray'a bağlı Sağlık beldesinde vatandaşlar bugün yeniden oylarını verdi.

YAYIN YASAĞININ KALKTI

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), yenilenen seçimlere ilişkin yayın yasağının saat 19.00 itibariyle kaldırıldığını açıkladı. Tekrarlanan seçimlerle ilgili YSK Başkanı Ahmet Yener yaptığı açıklamada "Seçimler sorunsuz olarak tamamlanmıştır" dedi.

AKPAZAR'DA ZAFER AK PARTİ'NİN

Oy verme işlemi tamamlanmasının ardından sandıklardan ilk sonuçlar gelmeye başladı. Resmi olmayan verilere göre Tunceli'nin Akpazar beldesi seçimi AK Parti kazandı. 1.700 seçmenin bulunduğu beldede bugün kayıtlı seçmenlerden bin 300'ü sandık başına gitti. Kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti’nin adayı Ali Aydın 644 oy alırken, CHP’nin adayı Zeynel Yıldırım 422 oy aldı. Akpazar'da bir önceki seçimi CHP adayı 4 oy farkla kazanmıştı. 
Tunceli Akpazar'da zafer AK Parti'nin! Yenilenen seçimde kazanan belli oldu - 1. Resim
 AK Parti’nin adayı Ali Aydın

Resmi olmayan sonuçlara göre Tunceli Akpazar'da seçim sonucu şöyle:

AK Parti: 644

CHP: 422

DEM Parti: 220

Tunceli Akpazar'da zafer AK Parti'nin! Yenilenen seçimde kazanan belli oldu - 2. Resim

SİVAS DA AK PARTİ DEDİ

Sivas’ın Yıldızeli ilçesi Güneykaya beldesinde iptal edilen 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi sonrası bugün yinelenen seçimde AK Parti’nin adayı Hüsiyen Kırışkuzu, kesin olmayan sonuçlara göre belediye başkanı seçildi.

5 sandıkta bin 140 seçmenin oy kullandığı seçimde AK Parti’nin adayı Hüseyin Kırışkuzu, kesin olmayan sonuçlara göre 556 oy aldı.

3 ilçe ve 4 beldede seçim yenilendi! Sandıkta zafer AK Parti'nin - 3. Resim
AK Parti’nin adayı Hüsiyen Kırışkuzu

AKSARAY GÜZELYURT'TA SANDIKTAN AK PARTİ ÇIKTI

Güzelyurt ilçesinde, YSK tarafından 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin iptal edilmesi nedeniyle belediye başkanlığı seçimi yeniden yapıldı. Saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi 17.00 itibarıyla tamamlandı.
İlçede oy kullanılan 9 sandıkta görevliler, oy sayımına başladı.

Aksaray Güzelyurt'ta da seçim AK Parti lehine sonuçlandığı gelen bilgiler arasında.

KAYSERİ PINARBAŞI'NDA CHP KAZANDI

Yenilenen Kayseri Pınarbaşı seçimlerini 289 oy farkıyla CHP'nin adayı Deniz Yağan kazandı. CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yenilenen seçimler öncesinde Pınarbaşı'nda miting düzenlemiş ve "Mansur Yavaş belediyeciliği anlayışı Pınarbaşı’na da gelecek” demişti.

Diğer beldelerde oy sayımı sürüyor. Sonuçlar gelmeye başladıkça aktarmaya devam edeceğiz

Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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