Türkiye şehitlerine ağlarken DEM Parti ile HÜDA PAR'ın tutumu tepki çekti

13 Ocak 2024 13:52 - Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2024 14:04

Terör örgütü PKK, Irak’ın kuzeyinde yer alan bir Türk üs bölgesine sızmaya çalıştı. Sızma girişimi sırasında çıkan çatışmalarda 9 Türk Silahlı Kuvvetleri personeli şehit oldu. Çatışmalarda 4 personel de yaralandı.

Milli Savunma Bakanlığı, 20 teröristin etkisiz hale getirildiğini ve bölgedeki operasyonların sürdüğünü açıkladı.

İKİ PARTİNİN TAVRI TEPKİ TOPLADI

Acı haberlerin ardından Türkiye’ yasa büründü. Siyaset dünyası ise etkinlik ve programları tek tek iptal ettiğini duyurdu. Parti liderlerinden art arda taziye mesajları gelirken, TBMM’de milletvekilleri bulunan iki partinin tutumu dikkat çekti.

DEM Partisi, 9 şehidin ardından bir açıklama yapmadı. Partinin Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ile Tuncer Bakırhan da sosyal medya hesaplarından paylaşım yapmadı.

HÜDAPAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ise şehit haberlerinden saatler sonra tepki gelince bir mesaj yayınladı.

Yapıcıoğlu’nun mesajı şöyle:

Başta ABD ve Siyonist işgal rejimi olmak üzere küresel emperyalist güçlerin bölgemiz üzerindeki emelleri herkesin malumudur.

Küresel emperyalizm, kapısında ihale almak için bekleyen taşeronu sahaya sürmüştür. Bu çetelerin kimin adına hareket ettiği ve kimlerden talimat aldığı bellidir.

Son saldırıları Gazze’deki soykırımdan ve bu soykırım nedeniyle başlayan yargılamadan, Siyonizmin hamisi ABD'den bağımsız değerlendirmek büyük hata olur.

Yaşanan acılar küçük siyasi hesaplara malzeme yapılmadan arkasındaki şer odakları deşifre edilmeli ve bedeli ödetilmelidir.

Terör saldırısını ve arkasındaki şer güçlerini kınıyorum. Feda-yı can eden kardeşlerimize rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralılara acil şifalar diliyorum.