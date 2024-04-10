Uğur Dündar, Kılıçdaroğlu'nun iddialarını reddetmişti: Gerçek Tarık Akan'ın kitabında ortaya çıktı!

Eski CHP lideri Kılıçdaroğlu ile gazeteci Uğur Dündar arasındaki ipler gerilmeye devam ediyor. Kılıçdaroğlu'nun 'TRT Genel Müdürü' iddiasını reddeden Dündar'ı Tarık Akan'ın yıllar önce yayımladığı kitabı yalanladı.

Gazeteci Uğur Dündar'ın katıldığı bir canlı yayında eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkındaki 'siyasi rüşvet' iddiaları sonrası tartışmanın fitili ateşlendi.

Kılıçdaroğlu, X sosyal medya hesabı üzerinden Dündar'ın iddialarına sert bir şekilde tepki gösterirken dikkat çeken açıklamalarda da bulundu.

CHP'nin eski liderinin açıklamasında "Sağdan soldan vatan evlatlarının idamlarıyla sonuçlanan 68 kuşağı fırtınasında gemisine dalga vurmamış Uğur Dündar, 1980 darbesinin "Bizim Uğur"u, TRT Genel Müdürü…" ifadeleri dikkat çekti.

KILIÇDAROĞLU'NUN İDDİALARINI REDDETTİ

Uğur Dündar ise söz konusu iddiayı, "TRT Genel Müdürü...demişsiniz! Ne 12 Eylül döneminde, ne de öncesi ve sonrasında TRT Genel Müdürü olmak, aklımın ucundan dahi geçmedi." sözleriyle yalanladı.

TARIK AKAN YILLAR ÖNCE KİTABINDA ANLATMIŞ

Uğur Dündar'ın yalanladığı "TRT Genel Müdürü" iddiasına, ünlü gazetecinin gençlik yıllarında kavga ettiği sanatçı Tarık Akan'ın 12 Eylül günlerini anlatan bir kitabında yer verdiği ortaya çıktı. Polis karakoluna götürüldüğünde Uğur Dündar'ın da geldiğini belirten Tarık Akan'ın Dündar'ın ağzından şunları yazdığı görüldü:

Ben TRT Genel Müdürü olacağım; nezaket ziyaretine geldim. Dışarıda herhangi birisine söylemek istediğin bir şey varsa yardımcı olabilirim.