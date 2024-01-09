Yeniden Refah Partisi 57 ilde belediye başkan adayını duyurdu

9 Ocak 2024 17:07 - Güncelleme Tarihi: 9 Ocak 2024 17:24

Yerel seçimler için geri sayım başladı. Türkiye, 3 aydan az bir süre sonra yeniden sandık başına gidiyor. Seçim takvimini yayımlayan Yüksek Seçim Kurulu resmi süreci başlattı.

Takvim işlemeye devam ederken siyasi partiler tüm mesaisini aday belirleme ve ittifak çalışmalarına harcıyor.

Cumhur İttifakı cephesinde AK Parti ve MHP, 59 il üzerinde iş birliği anlaşmasına vardı. Bu kapsamda AK Parti geçtiğimiz Pazar günü 26 il için belediye başkan adaylarını kamuoyuna ilan etti.

Muhalefet kanadında ise CHP İstanbul, Ankara dahil birçok ilde adaylarını duyurdu. İYİ Parti’nin restiyle zora giren CHP ayrıca DEM Parti ile dirsek temasını sürdürüyor.

Mayıs ayında yapılan genel seçimlerde Cumhur İttifakı’na destek veren Yeniden Refah Partisi’nin yerel seçimlerdeki tutumu merak ediliyordu.

YRP, 57 İLDE ADAYINI DUYURDU

Yeniden Refah Partisinin, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için 57 il ve ilçe belediye başkan adayı daha belirlendi. Liste yayınlanırken İstanbul, Ankara ve İzmir adaylarına ilişkin ittifak görüşmelerinin sürdüğü belirtildi.

Partiden yapılan açıklamada, Genel Başkan Fatih Erbakan'ın katılımıyla genel merkezde düzenlenen aday tanıtım toplantısında, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hikmet Kaplan ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı İzzeddin Alkan'ın da olduğu 57 belediye başkan adayı kamuoyuyla paylaşıldı.

3 BÜYÜKŞEHİR İÇİN GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Açıklamada, İstanbul, Ankara ve İzmir Büyükşehir Belediye başkanlıklarına ilişkin ittifak görüşmelerinin sürdüğü kaydedildi.

İşte ilan edilen adaylar:

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNDE ERDOĞAN’A DESTEK VERMİŞTİ

Mayıs ayındaki 2. turlu Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı olacağını açıklayan Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan lehine yarıştan çekilmişti.