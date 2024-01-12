Yeniden Refah Partisi Cumhur İttifakı'nı destekleyecek mi? Son açıklama geldi

12 Ocak 2024 12:28 - Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2024 12:36

Partinin sosyal medya hesabından yerel seçim ittifaklarına ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yeniden Refah Partimizin yerel seçim ittifaklarına ilişkin görüşü ve duruşu önümüzdeki günlerde Genel Başkan'ımız Sayın Dr. Fatih Erbakan tarafından kamuoyu ile paylaşılacaktır. Öncesinde yapılan açıklamalar kişisel görüş bildiriminden ibarettir. Yetkili kurullarımızın ortak kararı ve bizzat Genel Başkan'ımızın ifadeleri dışındaki kişisel görüşlerin ve ifadelerin partimiz açısından bağlayıcılığı yoktur."