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    Yeniden Refah Partisi Cumhur İttifakı'nı destekleyecek mi? Son açıklama geldi

    Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Düzenleyen:

    Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın, yerel seçim ittifaklarına ilişkin görüşlerini ilerleyen günlerde açıklayacağı, bunun dışındaki kişisel görüş ve ifadelerin parti açısından bağlayıcılığı olmadığı bildirildi.

    Yeniden Refah Partisi Cumhur İttifakı&#039;nı destekleyecek mi? Son açıklama geldi
    Politika Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Partinin sosyal medya hesabından yerel seçim ittifaklarına ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

    "Yeniden Refah Partimizin yerel seçim ittifaklarına ilişkin görüşü ve duruşu önümüzdeki günlerde Genel Başkan'ımız Sayın Dr. Fatih Erbakan tarafından kamuoyu ile paylaşılacaktır. Öncesinde yapılan açıklamalar kişisel görüş bildiriminden ibarettir. Yetkili kurullarımızın ortak kararı ve bizzat Genel Başkan'ımızın ifadeleri dışındaki kişisel görüşlerin ve ifadelerin partimiz açısından bağlayıcılığı yoktur."

    Düzenleyen:  - Politika
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    Yerel SeçimFatih ErbakanYeniden Refah Partisi
    Haberler > Politika > Yeniden Refah Partisi Cumhur İttifakı'nı destekleyecek mi? Son açıklama geldi
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