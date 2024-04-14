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Yeniden Refah Partisi'nden YKS'ya olağanüstü itiraz

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Yeniden Refah Partisi&#039;nden YKS&#039;ya olağanüstü itiraz

Politika Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Yeniden Refah Partisi, Siverek ilçesindeki seçim sonuçları için YSK'ya olağanüstü itirazda bulundu. Konuya ilişkin açıklama yapan parti yetkilileri usulsüzlük olduğunu iddia ettikleri bir sandığın Şanlıurfa Belediye Başkanı Kasım Gülpınar'ın köyünden çıkmasından dolayı şüphelerinin kuvvetlendiğini ifade etti. 

Yerel seçimlerin ardından bir yandan YSK itirazları karara bağlarken öte yandan yeni itirazlar gelmeye devam ediyor. Yarışın kızıştığı Şanlıurfa da itiraz sürecine dahil oldu. 

Yeniden Refah Partisi Seçim Koordinasyon Başkanı Mahmut Tandoğan ve Yeniden Refah Partisi Siverek Belediye Başkan Adayı Hasan İzol, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonrası Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde kurulan 3 sandıkta usulsüzlük yapıldığını iddia ederek, olağanüstü itiraz dilekçesini YSK’ye sundu.

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Dosyaların tesliminin ardından YSK binası önünde itiraza ilişkin açıklamalarda bulunan Tandoğan, Yeniden Refah Partisi’nin 72 olan oyunun ilçe birleştirme tutanağına 0 olarak yazılmasına yapılan itiraz sonrası 8 oy farkla belediye kazandıklarını belirterek, “Bu işlem yapıldıktan sonra usule aykırı bir şekilde 1369, 1370 ve 1371 numaralı sandıklarla ilgili usulsüz bir sayım yapılmıştır. İlçe seçim kuruluna tanınmayan biri gelmiş, ‘bu sandıklarla ilgili itirazımız var, şaibe var’ demiş. Bu şaibeye istinaden AK Parti temsilcisi Siverek İlçe Seçim Kurulu’na müracaat ederek, bu 3 sandığın yeniden sayımını talep etmiştir.

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İlçe Seçim Kurulu da usulsüz bir şekilde bu 3 sandığı tekrar saymıştır. Bu 3 sandığın sayımı neticesinde nasıl oluyorsa AK Parti’nin oyları 3 sandıkta da artıyor, Yeniden Refah Partisi’nin oyları ise 3 sandıkta da azalıyor. Bu 3 sandıktan biri Şanlıurfa Belediye Başkanımız Kasım Gülpınar’ın köyü olan bir sandık.

Bu sandığın bu işin içinde olması Yeniden Refah Partisi Genel Merkezinde kuvvetli şüphe uyandırmıştır. Bu sandığı inceledik, sandığın başkanı ile görüşmeler yaptık. Bu sandığın sandık kurulu başkanı ‘biz seçim günü, bütün partilerin huzurunda bu sandığın sayımını yaptık. Sandığın sayımı neticesinde hiçbir farklı işlem yapılmamıştır’ dedi.

Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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