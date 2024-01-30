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    • YSK kararını verdi: CHP'nin 'pusula' itirazı reddedildi

    YSK, CHP'nin AK Parti'nin 1. sırada çıktığı pusula kura çekimine itirazını karara bağladı. CHP'nin itirazı reddedildi. AK Parti, pusulada 1. sırada olacak.

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
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    Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Yerel seçim çalışmaları hızla sürerken Yüksek Seçim Kurulu, CHP'nin pusula itirazını karara bağladı. YSK'ya kura çekiminde AK Parti'nin 1. sırada çıkmasına ilişkin itiraz eden CHP'nin başvurusu reddedildi.

    Böylece AK Parti, oy pusulasında birinci sırada yer alacak.

    PARTİLERİN SIRASI

    Seçime katılacak siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için YSK Başkanlığı'nda parti temsilcilerinin katılımıyla 27 Ocak'ta kura çekimi yapılmıştı.

    Kuradaki sırayla oy pusulasında partiler şöyle sıralandı:

    Millet Partisi 26, MHP 31, HÜDAPAR 20, Yeni Türkiye Partisi 17, Gelecek Partisi 16, SOL Parti 3, Hak ve Özgürlükler Partisi 21, Memleket Partisi 5, Aydınlık Demokrasi Partisi 30, Demokratik Sol Parti 7, Adalet Birlik Partisi 23, Emek Partisi 19, Halkın Kurtuluş Partisi 13, Güç Birliği Partisi 25, Milli Yol Partisi 27, AK Parti 1, Yeniden Refah Partisi 8, Zafer Partisi 12, CHP 18, Ocak Partisi 22, Vatan Partisi 35, Saadet Partisi 34, Anavatan Partisi 6, Türkiye İşçi Partisi 32, Bağımsız Türkiye Partisi 15, Anadolu Birliği Partisi 11, Genç Parti 29, Demokrat Parti 24, Adalet Partisi 28, Demokrasi ve Atılım Partisi 33, İYİ Parti 2, Büyük Birlik Partisi 4, Türkiye Komünist Partisi 10, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) 9.

    Düzenleyen:  - Politika
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Haberler > Politika > YSK kararını verdi: CHP'nin 'pusula' itirazı reddedildi
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