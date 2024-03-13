Abdullah Bin Mes’ûd... O kadar zayıftılar ki
Ramazan Haberleri Haberleri / Türkiye Gazetesi
Mekke’de ilk defa ve açıkça herkesin önünde Kur’ân-ı kerîm okuyan Sahâbî Abdullah İbni Mes’ûd hazretleridir.
Eshâb-ı kirâm bir gün tenha bir yerde toplanmıştır. Kureyş’e açıktan açığa Kur’ân-ı kerîmi dinletebilen çıkmadı diye üzüntülerini dile getirirler.
Abdullah bin Mes’ûd, “Ben dinletirim!” buyurur ve ayağa kalkar.
Eshâb-ı kirâm zarar görmesinden çekinir.
“Bırakın gideyim; Allahü teâlâ beni onlardan muhafaza eder” der ve tevekkülle yola koyulur.
Makâm-ı İbrâhîm’e geldiğinde ayakta Besmele-i şerîfe çeker ve “Errahmânü allemel Kur’âne...” diyerek Rahmân sûresini okumaya başlar.
Müşrikler şoke olur.
Sonra da saldırırlar.
Fakat o tekme tokada aldırmaz, sûreyi okumaya devam eder.
Arkadaşlarının yanına döndüğünde eshab üzgündür.
O ise hiç değil.
Hatta, “Allah düşmanlarını ben bugünkü kadar zayıf görmedim, isterseniz yarın sabah, onlara bir o kadar daha dinletebilirim” der.
Kaynak: Türkiye Gazetesi