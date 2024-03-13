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Abdullah Bin Mes’ûd... O kadar zayıftılar ki

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Abdullah Bin Mes’ûd... O kadar zayıftılar ki
Eshâb-I Kirâm, Kur'an-I Kerîm, Tevekkül, Haber

Ramazan Haberleri Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Mekke’de ilk defa ve açıkça herkesin önünde Kur’ân-ı kerîm okuyan Sahâbî Abdullah İbni Mes’ûd hazretleridir.

Eshâb-ı kirâm bir gün tenha bir yerde toplanmıştır. Kureyş’e açıktan açığa Kur’ân-ı kerîmi dinletebilen çıkmadı diye üzüntülerini dile getirirler.

Abdullah bin Mes’ûd, “Ben dinletirim!” buyurur ve ayağa kalkar.

Eshâb-ı kirâm zarar görmesinden çekinir.

“Bırakın gideyim; Allahü teâlâ beni onlardan muhafaza eder” der ve tevekkülle yola koyulur.

Makâm-ı İbrâhîm’e geldiğinde ayakta Besmele-i şerîfe çeker ve “Errahmânü allemel Kur’âne...” diyerek Rahmân sûresini okumaya başlar.

Müşrikler şoke olur.

Sonra da saldırırlar.

Fakat o tekme tokada aldırmaz, sûreyi okumaya devam eder.

Arkadaşlarının yanına döndüğünde eshab üzgündür.

O ise hiç değil.

Hatta, “Allah düşmanlarını ben bugünkü kadar zayıf görmedim, isterseniz yarın sabah, onlara bir o kadar daha dinletebilirim” der. 

Düzenleyen:  - Ramazan Haberleri
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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