10 yıldır ateş ve ağrıyla uyanıyordu! Nedeni ortaya çıktı: Büyük rahatlama hissettim

10 yıldan beri tükürük bezi iltihabı hastalığı olan ve iltihap sebebiyle her sabah yüksek ateş şikayetiyle uyanan Tahsin Çiftçi, sağlığına kavuştu. Hastalığı teşhis edilen çiftçi, mutluluğunu “Artık ateş içerisinde değil, rahat bir şekilde uyanabiliyorum” sözleriyle dile getirdi.

İzmir’de yaşayan Tahsin Çiftçi, 10 yıldan beri boğazındaki ağrı ve basınç ile güne başlıyordu. Tükürük bezlerinde bulunan iltihaplar yüksek ateşe neden olunca Çiftçi, yeniden şifa aramaya başladı. Yaptığı araştırmalar sonucunda Kulak Burun Boğaz (KBB) Hastalıkları Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Ceyda Tarhan’la tanışan Çiftçi, 10. yılın sonunda ateşsiz ve ağrısız bir güne başlayabildi.

10 YILIN SONUNDA SAĞLIĞINA KAVUŞTU

Dr. Öğr. Üyesi Ceyda Tarhan, Tahsin Çiftçi’nin tükürük bezlerine doz doz kortizon enjekte etti. Birinci dozdan itibaren ağrısı azalan Çiftçi, 10 yılın sonunda sağlığına kavuştu. Dr. Öğr. Üyesi Ceyda Tarhan, “Tahsin Bey’in hastalığı aslında kronik bir tükürük bezi iltihabı. Kendisinin hiçbir şekilde nedeni olmadan tükürük bezi iltihapları vardı. 10 yıl boyunca da birçok kez ameliyat geçirmiş; ama bir türlü şifa bulamamış. Tahsin Bey’in hastalığı gibi literatürde çok fazla hasta yok. Koyulaşmış tükürük bezi mukozaları tükürük salgısı ile tıkanıyor ve bu tıkanıklık ağrı yapıyor. Bu da iltihabı tetikliyor, vücuda ateş yapıyor. Bana başvurduğunda, bunun standart bir tedavisinin olmadığını söyledim. Hiçbir nedeni olmayan tükürük bezi iltihabı tekrarlayan hastalara yapılan tedavileri araştırdım. Tükürük bezlerine katater yolu ile kortizon enjeksiyonu yaptık. Kendisi ilk dozdan sonra rahatladığını ifade etti” dedi.

HEP İLAÇ YAZIP GÖNDERMİŞLER

Sağlığına kavuştuğu için mutluluğunu dile getiren Tahsin Çiftçi de, “Sabahları özellikle tükürük bezlerimde sağda ve solda basınç hissediyordum. Ateş yapıyordu. Ciddi anlamda rahatsızlık içerisinde uyanıyordum. 10 boyunca doktorlar ilaç verip gönderdiler. Yorgun uyanıyordum, daha sonra hep ateş problemi ile karşılaşıyordum. Ateşimin yükselmesi yaşam kalitemi düşürüyordu. Her gün bu şekilde uyanmak benim yaşam kalitemi düşürüyordu. Ceyda Hanım’ın uyguladığı tedavi sonrası sorunlarım kalmadı. Birinci dozdan itibaren büyük bir rahatlama hissettim” diye konuştu.