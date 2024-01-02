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    100 yaşını görmek hayal değil… Uzmanı ‘Hemen beslenmenize ekleyin’ deyip açıkladı

    Ömrünüze yıllar ekleyeceğini vaat eden bir hap olsaydı içmek ister miydiniz? Böyle bir ilaç piyasada mevcut değil ancak sayısız bilimsel araştırmaya dayanan ve ömrü uzattığı kanıtlanan birçok gıda var. Uzmanlar, 100 yaşına kadar yaşamak için bazı besinleri hayatınıza dahil etmeniz gerektiğini vurguluyor.

    100 yaşını görmek hayal değil… Uzmanı ‘Hemen beslenmenize ekleyin’ deyip açıkladı
    Sağlık Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Bilimsel çalışmalar, kırmızı et tüketimini en aza indirmenin tam tahıllara, sebzelere, meyvelere ve kuruyemişlere öncelik veren bir diyetin ömrünüze yıllar katabileceğini ortaya koyuyor. Akdeniz diyeti bunun bir örneği ve yaşam süresini uzattığı da yapılan çalışmalarla kanıtlanmış durumda.

    BESLENMENİZE MUTLAKA DAHİL EDİN

    “Uzun süreli sağlıklı beslenme değişiklikleri yapmak söz konusu olduğunda, ani ve büyük bir değişiklik yerine küçük adımlar atmak yardımcı olabilir” diyen diyetisyen ve uzun ömür uzmanı Ella Davar, 100 yaşına kadar yaşamak istiyorsanız, özellikle bir yiyecekle başlamanızı ve her gün öğünlerinize dahil etmeniz gereken tek yiyecek olduğunu vurguluyor: Yeşil yapraklı sebzeler. 

    Davar; lahana, kara lahana, pazı, ıspanak gibi yapraklı yeşilliklerin lif, antioksidan ve diğer vitamin ve mineraller açısından yüksek olduğunu belirtiyor. Ayrıca “Bir bilimsel çalışma, günde bir ila iki porsiyon yeşil yapraklı sebze yiyen insanların, her gün yeşil yapraklı sebze yemeyen insanlara kıyasla 11 yaş daha genç olduğunu ortaya koymuştur” diyor. 

    100 yaşını görmek hayal değil… Uzmanı ‘Hemen beslenmenize ekleyin’ deyip açıkladı

    İSTER SALATALARA, İSTER SANDVİÇLERE…

    Ömrü uzatan birçok gıda olsa da Ella Davar'ın yapraklı yeşilliklerle başlamayı önermesinin bir nedeni, çok yönlü olmaları ve çeşitli yemeklere dahil edilmelerinin kolay olması… Davar, konuyla ilgili “Yapraklı yeşillikleri salatalara, smoothie'lere veya kızartmalara ekleyerek kolayca yemeklere dahil edebilirsiniz. Ayrıca sandviçler, salata sosları için kullanılabilir veya besin takviyesi için çorbalara karıştırılabilirler” diyor.

    Ayrıca yeşil yapraklı sebzeleri diyetinize dahil etmeye başladığınızda, sağlığınızdaki değişiklikleri hemen görmeye başlayacağınızı söylüyor: “Kısa vadede, düzenli olarak yeşil yapraklı sebzeler tüketmek enerji seviyelerinde artışa, kilo kaybına, sindirimde iyileşmeye ve besin emiliminde artışa yol açabilir. Bu yeşilliklerdeki antioksidanlar ayrıca cildin daha iyi olmasına ve iltihaplanmanın azalmasına katkıda bulunarak genel vücut sağlığını iyileştirebilir.”

    100 yaşını görmek hayal değil… Uzmanı ‘Hemen beslenmenize ekleyin’ deyip açıkladı

    KRONİK HASTALIK RİSKİNİ AZALTIYOR

    Davar, uzun vadede her gün yeşil yapraklı sebze yemenin kalp sağlığına olumlu etki ettiğini, kronik hastalık riskinin azalttığını ve bilişsel fonksiyonların gelişmesine katkıda bulunabileceğini söylüyor.

    Düzenleyen:  - Sağlık
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Uzun YaşamBeslenmeDiyetYeşil Yapraklı Sebzeler
    Haberler > Sağlık > 100 yaşını görmek hayal değil… Uzmanı ‘Hemen beslenmenize ekleyin’ deyip açıkladı
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