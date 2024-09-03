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12 yıldır mide koruyucu kullanıyordu! Hastalığı ortaya çıktı, çaresi meğer...

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Sağlık Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

15 yıldır mide şikayeti olan ve 12 yıldır mide koruyucu ilaç kullanmak zorunda kalan genç hasta yapılan laparoskopi ameliyatla sağlığına kavuştu.

Yaklaşık 15 yıldır midede yanma, hazımsızlık, göğüste ağrı olan Halil Aşar, yıllarca birçok doktora gitti. Hastalığı tespit edilen Aşar, gerçekleştirilen operasyonla eski haline geri döndü.

MİDE FITIĞI TESPİT EDİLDİ

Birçok ilaç tedavisi kullanmasına rağmen, mide şikayetlerinden kurtulamaması üzerine kontrol için Genel Cerrahi Uzmanları Op. Dr. Serhat Binici ve Op. Dr. İklil Eryılmaz tarafından yapılan detaylı muayene ve tetkiklerde hastanın mide fıtığı olduğu tespit edildi. Mide fıtığı nedeniyle hastanın sağlığına kavuşması için ameliyatı planlandı. Başarılı geçen kapalı ameliyatla mide fıtığı onarılan hasta sağlığına kavuştu.

12 yıldır mide koruyucu kullanıyordu! Hastalığı ortaya çıktı, çaresi meğer... - 1. Resim

MİDEDE YANMA, HAZIMSIZLIK, GÖĞÜSTE AĞRI...

Ameliyat ile ilgili açıklamalarda bulunan Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. İklil Eryılmaz, “Yaklaşık 15 yıldır olan bir mide şikayeti. Midede yanma, hazımsızlık, göğüste ağrı şikayetleri ile 12 yıldır da aktif mide koruyucusu kullanan bir hastaydı. Bize bu şikayetler ile başvurdu. Yaptığımız tetkikler sonucu tanı olarak ‘hiatal herni’ dediğimiz toplumda da mide fıtığı olarak bilinen bir hastalığın teşhisini koyduk. Bu hastalıkta mide karın boşluğunda olması gereken yerde değil, göğüs boşluğuna çıkmış oluyor. Hastada mide ile ilgili hazımsızlık şikayetlerine sebebiyet veriyor. Hastanın ameliyatını laparoskopi (kapalı ameliyat) yöntem ile burada meslektaşım Uzman Dr. Serhat Binici ile beraber gerçekleştirdik” dedi.

12 yıldır mide koruyucu kullanıyordu! Hastalığı ortaya çıktı, çaresi meğer... - 2. Resim

“ŞU AN ÇOK ŞÜKÜR İYİYİM, ŞİKAYETLERİM GEÇTİ”

15 yıldır mide rahatlığı yaşadığını ve 12 yıldır da kesintisiz bir şekilde mide koruyucu ilaçlar aldığını, birçok doktora gitmesine rağmen hastalığının geçmediğini söyleyen 32 yaşındaki Halil Aşar şunları söyledi:

“Yaklaşık 15 senedir mide problemlerim vardı. Bütün yediklerimden sonra mide yanması, mide ekşimesi, gece uyutmama gibi problemlerim vardı. Birçok kez doktorlara başvuruda bulundum. Sadece ilaç veriyorlardı ve mide koruyucu veriyorlardı. Kullandığım zamanlarda şikayetlerim azalıyordu. Ama ilaçlarım bittiğinde şikayetlerim aynen devam ediyordu. Son 12 senedir mide koruyucu ile idare etmeye çalışıyordum. En son hastanemize başvurdum. Serhat ve İklil hocamız ile tanıştım. Yapılan endoskopi sonucu mide fıtığım olduğu teşhisi konuldu. Bu ameliyatı yapabileceklerini ve şikayetlerimin geçirebileceklerini söylediler. Ben de kendilerine güvendim. Kendi memleketime, hastanemize güvendim. Burada ameliyatımı yaptım. Şu an çok şükür iyiyim. Şikayetlerim geçti. Kendilerine çok teşekkür ediyorum.”

Düzenleyen:  - Sağlık
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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