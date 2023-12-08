122 yaşına kadar sağlıkla yaşayan dünyanın en yaşlı insanının sırrı ortaya çıktı

8 Aralık 2023 15:06 - Güncelleme Tarihi: 8 Aralık 2023 20:17

Editör: Melin Öztürk / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Jeanne Louise Calment, 1975 yılında Fransa’da doğdu. Döneminde kadınlar için ortalama yaşam süresi 45 yıl olarak hesap edilirken, Calment bu süreyi üçe katlayarak bilim dünyasını bile şaşkına çevirdi.

SEVDİKLERİNİN ÖLÜMÜNÜ GÖRDÜ

1986 yılında evlenen Calment, gençlik yıllarında eşine yardım etmek için bir boyahanede çalıştı. Evliliğinden iki yıl sonra Yvonne isimli bir kızı oldu. Ancak kızı 1934 yılında hayatını kaybetti. Büyük üzüntü duyan Calment’in çektiği acılar bununla sınırlı kalmadı. Eşi 1942 yılında hayata gözlerini yumdu. 1963 yılında ise peş peşe ölümler yaşadı, önce torununu sonra damadını kaybetti.

Calment, 1988 yılında 112 yaşındayken dünyanın en yaşlı insanı olarak kayıtlara geçti. Yaşam süresiyle Guinnes Rekorlar Kitabı’na girmeyi de başaran kadın, 4 Ağustos

1997’de hayatını kaybetti.

ESPRİSİYLE HAFIZALARA KAZINDI

Annesi 86 yaşında, babası ise 100 yaşında hayatını kaybeden Jeanne Calment, son doğum gününde yaptığı espriyle hala anılıyor.

Bir gazetecinin “Bir kadın olarak kırışıklıklar hakkındaki duygularınızı alabilir miyim?” sorusuna cevaben yaşlı kadın, “Ben aynada ne yüzümde ne vücudumda kırışık görüyorum. Sanırım varsa da şu an üzerine oturuyorum!” cümlesiyle hafızalarda iz bırakmayı başardı.

HAFTADA İKİ KİLO ÇİKOLATA YİYORMUŞ

Peki, bu kadar esprili ve dolu dolu bir hayat yaşayan Jeanne’nin yıllar boyu sağlıklı kalmasının sırları ne dersiniz?

Kendisi uzun yaşamasının gizemini çikolata, sarımsak ve zeytinyağına borçlu olduğunu söylüyor. Yediği çoğu şeye zeytinyağı döken kadın, her gün zeytinyağı ile duş alıyormuş. Tatlıyı çok seven Jeanne, haftada iki kilo çikolata yiyormuş.

Kendisinin kötü alışkanlığı da yok değil. Jeanne, 21 yaşından 117 yaşına kadar sigara içmiş. Tatlı tüketme alışkanlığından ise 119 yaşına kadar vazgeçmemiş.

Onun uzun ömürlü olmasını uzmanlar, strese karşı geliştirdiği bağışıklığına bağlıyorlar. Hayatı belgesele de konu olan Jeanne, verdiği bir röportajda “Eğer bir konuda elinizden bir şey gelmiyorsa, endişelenmeyin” şeklinde öğüt vermişti.