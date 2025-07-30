5. kattan düştü, hayata tutundu! Melissa’nın hayatta kalma mücadelesi…

Mardin’de 5. kattan düşen ve halk arasında "iman tahtası" olarak bilinen kemiği kırılan, dalağı zarar gören genç kadın, yapılan operasyonla hayata döndü.

22 yaşındaki Melissa Solay, 8 Temmuz'da merkez Artuklu ilçesinin 13 Mart Mahallesi'nde yaşadığı apartmanın 5'inci katındaki evinin penceresinden dengesini kaybederek düştü.

ZORLU AMELİYATLA HAYATA TUTUNDU

Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Solay'ın yapılan tetkiklerinde halk arasında "iman tahtası" olarak bilinen göğüs kemiğinde kırık ve dalağında hasar tespit edildi.

Ameliyata alınan genç kadının önce hasar gören dalağı alındı. Daha sonra Göğüs Cerrahisi uzmanları Dr. Dilay Karamık Kazğı ve Hasan Yavuz ile Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Dr. Recep Berat Çiçek'in katılımıyla yaklaşık bir saat süren ameliyatla göğüs kafesindeki kırık, implant (plaka) kullanılarak birleştirildi.

TETKİKLERDE ORTAYA ÇIKTI

Yoğun bakım sürecinin ardından servise alınan hasta, sağlığına kavuştu. Uzman Dr. Kazğı, hastanın yüksekten düşme sonucu hastaneye başvurduğunu ve yapılan tetkiklerde hastanın dalağında yaralanma ve göğüs kafesinin bütünlüğünü sağlayan kemikte kırık tespit edildiğini belirtti.

Dalak alınma ameliyatının ardından göğüs cerrahileri olarak kırık kemik için müdahale kararı aldıklarını anlatan Kazğı, söz konusu kırığın bulunduğu bölgenin alt kısmındaki kalbin büyük damarlarının da yaralanmalarına neden olabildiğini ifade etti.

CERRAHLARDAN ORTAK MÜDAHALE

Kazğı, "Önemli bir ameliyat. Ameliyat sadece göğüs cerrahisi uzmanları olarak değil, kalp damar cerrahı arkadaşımızla birlikte ekip olarak yaptık. Kırılan kemik tekrar birleştirilip onarılıp eski haline getirildi. Alttaki damarların güvenliği sağlandı" diye konuştu.

Operasyonun başarılı geçtiğini anlatan Kazğı, servise aldıkları hastanın tedavisinin devam ettiğini yakın zamanda taburcu etmeyi planladıklarını aktardı.