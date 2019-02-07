Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Orta Çağ’da aşırı beslenme ile ilişkisi fark edilince “kralların hastalığı” olarak ifade edilen gutu yanlış beslenmenin tetiklediğini söyleyen Avrasya Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Sedat Işık “Yeme içme alışkanlıklarına bağlı olarak ortaya çıktığı düşünülen gut hastalığı, daha çok kişinin metabolizmasındaki problemlerden meydana gelir. Besinler yoluyla vücuda giren zararlı bileşenlerin vücuttan atılması için ürik aside dönüştürülmesi gerekir. Bu zararlı bileşenler, vücuttan atılmadığında ise mide, kan, eklem ve bağırsaklarda birikmeye başlar. Özellikle de eklemlerde birikerek iltihaba yol açar” dedi. Dr. Işık, aşırı yağlı ve protein içeren yiyeceklerin ve düzensiz beslenmenin gut hastalığını tetiklediğini de sözlerine ekledi.