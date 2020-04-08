Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul’da Atatürk ve Sancaktepe Havalimanı’nda iki yeni pandemi hastanesinin açılacağını duyurdu. Salgının en yoğun olduğu İstanbul’da koronavirüs hasta yatağı kapasitesinin artacak olması bir taraftan yüreklere su serperken diğer taraftan salgının çok daha büyüyebileceği endişesini gündeme getirdi.

Koronavirüs salgınının önümüzdeki günlerde daha da genişleme ihtimalinin olup olmadığını Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan’a sorduk. Salgının ne kadar genişleyeceği ve ne kadar süreceğinin tamamen halkın yasaklara uyup uymaması ile ilişkili olduğunu söyleyen Prof. Dr. Ceyhan “Hastalık sokakta dolaşan insanlar arasında yayılıyor. Evinde kalanlar büyük oranda virüsle karşılaşmaktan kurtuluyor. İnsanlar sokakta dolaşmaya, maske takmamaya devam ederse, bunların yarısı enfekte olur. Hâl böyle olursa yüz binlerce insan yoğun bakıma girer ve bunu hiçbir sağlık sistemi kaldıramaz” dedi.

Türkiye’nin yetişkinler için 25 bin yoğun bakım yatağının bulunduğunu ve şu anda bunların yüzde 60’ının dolu olduğunu belirten Prof. Dr. Ceyhan, yoğun bakımda yatanların hepsinin koronavirüs hastası olmadığına diğer hastaların da bu sayının içinde olduğuna dikkat çekti.

İstanbul’a yapılacak ve 45 günde bitecek olan iki yeni pandemi hastanesinin toplumda “devletin pandeminin daha uzun süreceği ve mevcut hastanelerin yeterli olmayacağı yolundaki öngörüsü” şeklinde değerlendirilmesinin yanlış olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Ceyhan “Bir salgının ihtimali var. Devlet en kötü senaryoya hazırlıklı olmak için şimdiden iki hastane daha yapıyor. Eğer hasta sayısı artarsa elinde yatak olsun istiyor. Bunu şimdi yapmazsa sonra geç kalmış olur. Bu hastanelerin yapılması salgının artacağı yönündeki kesin bir durumun sonucu değil sadece devletin tedbiridir” diye açıkladı.