7-8 saat uyusanız bile gözünüz kapanıyorsa dikkat! Nedeni sandığınız gibi olmayabilir

Gün içinde bastıran aşırı uyku hali, kişinin günlük yaşamını ve güvenliğini olumsuz etkileyebiliyor. Uzmanlar, 7-8 saat uyunmasına rağmen gündüzleri ayakta durmakta zorlanan ve özellikle araç kullanırken uyuklama yaşayan kişilerin altta yatan nedenin belirlenmesi için uyku laboratuvarına başvurmasını öneriyor.

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Nöroloji Uzmanı Uz. Dr. Demet Aslan, gün içinde ani bastıran aşırı uyku halinin (hipersomni), hastaların hayat kalitesini ve güvenliğini önemli ölçüde tehdit edebileceğine dikkat çekti. Uz. Dr. Demet Aslan; iş yerinde, araç başında ya da bir sohbet sırasında ani uyku bastırması yaşayan gösteren kişilerin gün içinde kendilerini sürekli esnerken ve enerjisiz bulmaları halinde ise altında yatan nedenlerin incelenmesi adına mutlaka bir uzmana danışılması gerektiğini belirtti.

GÜNDÜZ GÖZLERİNİZ KAPANIYORSA…

Uz. Dr. Demet Aslan, gündüz aşırı uyku halinin en yaygın nedenlerini şu şekilde aktardı:

"Uyku apnesi, gündüz uykusuzluğunun en yaygın tıbbi nedenidir. Çünkü gece yaşanan nefes duraklamaları beynin derin ve yenileyici uykuya geçmesini engeller. Siz bütün gece uyuduğunuzu zannedersiniz ama beyniniz tam olarak dinlenemediği için gündüzleri kendinizi yorgun hisseder ve uykusuzluk çekersiniz. Bunun dışında narkoleps, beynin uyku-uyanıklık döngüsünü kontrol edemediği nörolojik bir hastalıktır. Kişi, en uygunsuz anlarda bile (yemek yerken, konuşurken) aniden 'uyku atakları' yaşayabilir. 'Huzursuz Bacaklar Sendromu' ve uykuda periyodik bacak hareketleri (PLMD) de gece boyunca bacaklarınızın istemsizce hareket etmesine neden olarak uyku bütünlüğünü bozar. Sonuç olarak ise bölünmüş bir gece uykusu ve yorgun bir gündüz ile karşılaşmak kaçınılmazdır. Öte yandan vardiyalı çalışma, düzensiz uyku saatleri veya uyumadan hemen önce yoğun mavi ışığa (telefon/TV) maruz kalmak da vücudun biyolojik saatini bozmaktadır. Bunlar haricinde ilaç yan etkileri, vitamin eksiklikleri, bazı tansiyon ilaçları, antidepresanlar veya antihistaminikler (alerji ilaçları) da yine gündüz sersemliğine yol açabilir. Ayrıca D vitamini ve B12 eksikliği de kronik uykululuk yapabilir."

KESİN NEDEN İÇİN İKİ TEST YAPILIYOR

Uz. Dr. Aslan, gündüz ani bastıran uykuların artması ve hastaların hayatına yayılması halinde ise teşhis yöntemlerini dile getirerek, "Özellikle araç kullanırken veya çalışırken uyuyakalma riski yaşıyorsanız ve her gün en az 7-8 saat uyumanıza rağmen gündüz ayakta durmakta zorlanıyorsanız, Uyku Laboratuvarına gitmenizi öneriyoruz. Gündüz uykululuğunun kesin nedenini belirlemek için genellikle iki temel test olarak Polisomnografi (gece uyku testi) ve MSLT (çoklu uyku latans testi) yapılır. Polisomnografi'de gece boyunca kişinin uyku yapısı incelenirken, gündüz yapılan MSLT'de ise kişinin ne kadar sürede uykuya daldığı ve REM evresine ne kadar hızlı geçtiği ölçülür" dedi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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