Asbestin Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı, Dünya Sağlık Örgütü tarafından "kesin kanserojen" olarak tanımlandığını söyleyen Ensari, “Genellikle asbest minerallerinin yakınında normal olarak bulunan talka, madencilik işlemleri sırasında kolayca asbest mineralleri bulaşabiliyor” dedi. İHA
Bebek pudralarında kanser tehlikesi
26.01.2021 - 02:29 | Son Güncelleme: 26.01.2021 - 02:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Asbest Söküm Uzmanları Derneği Başkanı Mehmet Şeyhmus Ensari, piyasada satılan talk pudralarından 21 numune topladıklarını, yapılan analizlerde beş numunede kanser yapıcı asbeste rastlandığını belirterek “Her dört bebek pudrasından biri asbest içeriyor” dedi.
Etiketler : bebek pudrası,
762704 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/saglik/762704.aspx
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