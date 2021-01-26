Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Asbestin Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı, Dünya Sağlık Örgütü tarafından "kesin kanserojen" olarak tanımlandığını söyleyen Ensari, “Genellikle asbest minerallerinin yakınında normal olarak bulunan talka, madencilik işlemleri sırasında kolayca asbest mineralleri bulaşabiliyor” dedi. İHA