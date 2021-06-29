Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

Başta kalp hastaları olmak üzere bütün kronik hastalıkları olan kişilerin yaz tatili öncesinde sağlık kontrolünden geçmesi gerektiğini vurgulayan Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Muhammed Keskin, kalp hastalarına şu tavsiyelerde bulundu:

SICAKTA DIŞARI ÇIKMAYIN

Sıcak havalarda stres ve vücuttaki anksiyete düzeyi yükselir. Stresin yan etkileri de kronik hastalıklarda olumsuz sonuçlara sebep olabilir. Özellikle kronik kalp ve akciğer hastalarının 30 derecenin üzerindeki nemli hava şartlarında evde ve serin bir ortamda kalmalarını istiyoruz.

İLAÇLARINIZI AYARLAYIN

Yaz aylarında tatile gidecek olan kronik hastalar tatil öncesi hekim muayenesinden geçmeli, hastanın ilaç tedavisi gözden geçirilmeli, acil durumlarda nasıl hareket edileceği konuşulmalı ve mümkünse hastalar birkaç kutu ilacı yanlarında götürmelidir. Kırsal kesimde tatil yapacaklar her zaman kendi alanıyla ilgili doktorları bulamadığı için reçete yazdırma ve ilaç kullanımını danışma problemi yaşayabiliyorlar. Böyle durumlar yaşanmaması için tatil öncesi mutlaka hekiminizle görüşün.

AÇIK BÜFEYE UZAK OLUN

Tatil köylerinde oldukça popüler olan kızarmış yiyecekleri yememeye özen gösterin. Bunun yerine ızgara veya haşlanmış yiyecekleri tercih edin. Günlük yağlarınızı badem, ceviz ve fındık gibi tabii kaynaklardan alın. Yemek ve salatalarınızda ise zeytinyağı tüketmeye çalışın.

Kalp dostu sebze kabak Yaz sebzelerinden kabak, yüksek lif ve su oranı ile diyetlerin vazgeçilmezi olmasının yanında zengin potasyum ve magnezyum içeriği ile kalp dostu bir sebze olarak da sofralarımızdaki yerini alıyor.

CDD: Kalp iltihaplanması ile aşı arasında bağ olabilir ABD'deki Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nden Covid-19 aşısı yaptıran 30 yaş ve altındakilerde görülen kalp iltihaplanması ile aşı arasında bağ olabileceği açıklandı.

Kalp yetersizliği kanserden daha öldürücü Türkiye’de 2 milyonun üzerinde insanda görülen kalp yetersizliği, bağırsak, meme ve prostat kanserlerinden daha öldürücü olmasına rağmen iyi bilinmiyor.