Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi mezuniyet töreninde diploma alan 74 yaşındaki Nimet Suner Torun “Doktor olmak çocukluk hayalimdi. Araya engeller girdi ama sonunda başardım. Gençlere en önemli tavsiyem hayallerinden vazgeçmesinler, zorluklar karşısında pes etmesinler. İnsanın yaşı kaç olursa olsun azmederse başarıyor” dedi.

EVLİLİK İÇİN OKULU BIRAKMAYIN

İlk olarak 1964-65 döneminde tıp fakültesine başlayan Torun, 3. sınıfa geldiğinde hayatının aşkıyla karşılaştı ve evlendi. Eğitimine devam etmek niyetinde olan Torun, eşinin işi gereği İstanbul dışına gitmek zorunda kalında eğitimine bir yıl ara verdi. Ancak bu süre uzayınca okul kaydını sildi. İstanbul’a döndüğünde okulla ilişiğinin kalmadığını gören Torun, bankacılık sektöründe 35 yıl hizmet verdikten sonra emekli oldu. Bu arada bir oğlu ve iki torun sahibi olmuştu. Kendi şirketini kurup ticaret yapamaya başladı. Ancak Torun’un aklı hâlâ yarım bıraktığı tıp fakültesindeydi. Mutlu bir evliliği olmasına rağmen genç kızlara “Hiçbir şey için okulunuzu bırakmayın, eğitiminizi tamamlayın” tavsiyesinde bulunan Torun, bir gün televizyondan eski öğrencilerin okullarına dönebileceği haberini duyunca hemen Cerrahpaşa Tıp Fakültesine başvurdu ve birinci sınıftan itibaren tıp fakültesini okumaya başladı.

Öğrencilerle ve hocalarla arasındaki yaş farkının zaman zaman komik olaylara sebep olduğunu söyleyen Torun “Öğrenciler önce bana ne şekilde hitap edeceklerini bilemediler. ‘abla mı diyelim yoksa teyze mi’, diye soranlar oldu. Sonra hepsi çok iyi arkadaşım oldu ve oğlumdan daha küçüklerle arkadaşlık yaparken hiç zorlanmadım. Onlardan ayrıldığım için çok üzüldüm. Ailemden ayrılmış gibi oldum. Hatta derse giren ilk defa giren hocalar önce beni öğretim görevlisi sanıyorlardı” dedi.

45 YIL ARA VERDİ

45 yıl ara verdikten sonra girdiği derslerde zorlanmadığını söyleyen Torun “Derslerimin hepsini çok severek izledim. Neredeyse her derse gittim. Beni zorlayan tek şey yaşım dolayısıyla hafızamın zayıflamış olmasıydı. Herkesin bir defada anladığı şeyi benim birkaç defa tekrar okumam gerekiyordu ama sonunda her şeyi öğrendim ve iyi bir derece ile mezun olmayı başardım” diye anlattı.

ANADOLU’DA HİZMET ETMEK İSTİYORUM

Mezuniyetinin ardından en büyük isteğinin mesleğini icra etmeye başlamak olduğunu belirten Torun’un en büyük endişesi yaşından dolayı devlet memuru olarak atanamayacak olması. Doktor olmak için karşısına çıkan her türlü zorluğu yenen Torun “Devletim beni görevlendirirse nerede ihtiyaç varsa orada göreve hazırım. Anadolu’da hizmet etmeyi çok istiyorum” dedi.

Üniversiteden 33 yıl sonra mezun oldu Elâzığ'da 67 yaşındaki Zeki Gür, 1988'de kazandığı üniversiteden 2021 yılında mezun oldu. Eğitimin bu kadar aksamasındaki sebep ise yürek burktu.

