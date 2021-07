Türkiye Gazetesi

Yeni kesilmiş taze etin lezzetini kazanması için 12 saat dinlendirilmesi gerektiğini hatırlatan Prof. Dr. Hecer “Kesimden sonra ortam sıcaklığına bağlı olarak genellikle ilk 15 dakika içinde et sertleşmeye başlar. Et, taze olmasına rağmen kendine has lastik kıvamlı, kuru ve aromasızdır. Böyle etler gevrek değildir; pişirildiklerinde lezzet vermez, zor işlenir, iyi pişmez. Midede şişkinlik ve hazımsızlık gibi sıkıntılara da sebep olur” dedi.

NASIL SAKLAYALIM?

Etin saatler içinde bir takım enzimatik reaksiyonlar göstererek “olgunlaştığını” ifade eden Prof. Dr. Hecer “Etin +4 derecede soğutularak olgunlaşması beklenmelidir. Olgunlaşmış etler daha kolay işlenir, kolay pişer, gevrek ve lezzetlidir. Taze etler buzdolabında bir hafta bozulmadan tazeliğini muhafaza eder. Bu süre kıymada genellikle üç gündür. Uygun büyüklüklerde ambalajlanıp buzlukta bir ay, şoklandıktan sonra -18ºC’de altı ay saklanabilir. Pişirmek için buzluktan çıkartılan etler, yine buzdolabının alt raflarına indirilerek çözdürülmeli, çözdürülen et hemen pişirilmeli, tekrar dondurulmamalıdır” diye konuştu

ETİ SEBZEYLE TÜKETİN

Etin içindeki demirden daha yüksek oranda faydalanmak için C vitamininden zengin sebze yemeği ya da salata ile tüketiminin önemli olduğunu da belirten Prof. Dr. Hecer “Sebzelerde bulunan C vitamini, etteki demirin emilimini artırır” dedi.

