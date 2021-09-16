Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, "İstanbul’umuzda 16 Eylül itibarıyla: 1.doz 9 milyon 472 bin 237, 2.doz 7 milyon 291 bin 509, 3.doz 1 milyon 257 bin 958 aşı yapıldı. Aşılama oranımız yüzde 82,5. 15-19 yaş arası 457 bin 235 gencimiz ve 12-15 yaş arası 48 bin 966 gencimiz aşısını yaptırdı" ifadelerini kullandı.

248 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Dün açıklanan son verilerde ise Türkiye genelinde 28 bin 224 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 248 oldu. Bir günde toplam 341 bin 004 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 28 bin 536 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama ortalama yüzde 84,02 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 66,35 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 103 milyon 526 bin 811’e yükseldi.

“AŞILAMADA İLK SIRADA MUĞLA VAR”

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 94,3 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Muğla'yı Kilis, Tekirdağ, Yalova, Edirne, Amasya, Çanakkale, Aydın, Antalya ve Eskişehir takip etti.

“EN DÜŞÜK AŞILAMA GÜMÜŞHANE”

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 65,0 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Gümüşhane’yi sırasıyla Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Mardin, Bingöl, Siirt, Muş, Bayburt ve Elazığ takip etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Can kaybımız 248. Vaka sayımız 28 bin 224. Hareketliliğin, dolayısıyla temasın çok yoğun olduğu bir dönemdeyiz. 28 binin üzerine çıkan yeni vaka sayısına karşı hepimiz tedbirleri uygulamalı, çift doz aşıda hızlı olmalıyız. Salgına karşı başarının şartı birlikte hareket etmektir” dedi.

Eğitimin devamı için aşılama şart Delta varyantının yaygınlaşmasıyla birlikte dünya ülkeleriyle paralel olarak ülkemizde de çocuklarda enfeksiyon vakalarının arttığına dikkat çeken Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Serhat Ünal, yeni eğitim döneminin sağlıklı şekilde devam edebilmesi için çocukların da aşılanması gerektiğini söyledi.

Vali Yerlikaya 12 yaş ve 15 yaş üstü aşılama sayılarını paylaştı İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 12 yaş ve 15 yaş üstü gençlerin aşılanma sayılarının 18 bin 898 kişiye ulaştığını açıkladı.