Türkiye Gazetesi

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Çölyak hastalığı olan kişilerde glüten içeren gıdaları çok az tüketmesinin bile şiddetli karın ağrısı, şişkinlik, gaz, ishal ya da kabızlık gibi şikâyetlere sebep olduğunu söyleyen diyetisyen Besna Dalgıç, glütensiz beslenmenin hem çölyak hastaları hem de glüten hassasiyeti olan kişilerde bütün belirtileri ortadan kaldırdığını vurguladı. Dalgıç “Çölyak hastalarının en önemli problemi tahılları bir şekilde tüketmek mecburiyetinde kalmaktır. Buğday, arpa, çavdarın yanı sıra ekmek, makarna, bulgur, pasta, börek, un ilave edilen çorbalar, soslar ve hazır gıdalar gibi bunlardan yapılan bütün besinlerin beslenmeden çıkarılması gerekiyor. Bunların yerine pirinç, mısır, nohut, mercimek, fasulye gibi kurubaklagiller, kara buğday ve kinoa tercih edilmelidir” diye anlattı.

Anne, eşiyle oğlu için kurdu, tüm Çölyak hastalarının umudu oldu Elazığ'da iki sene önce oğluna çölyak hastalığı teşhisi konulduktan sonra glütensiz gıda temininde zorluk çeken Ayşe Fırat (42), eşi ile birlikte 18 ay önce kurdukları dernekle yüzlerce çölyaklı hastaya ulaştı. Anne ile oğlu Ramazan ayı ve 9 Mayıs Dünya Çölyak Günü münasebetiyle oğlu ile birlikte çölyak hastalarına özel tatlı yaparak evlerine ulaştırdı.

Çölyak hastası oğlu için üretti, şimdi siparişlere yetişemiyor Afyonkarahisar’da bundan 3 yıl önce oğlunun çölyak hastası olduğunu öğrenen pişmaniye ve met helvası ustası Bülent Kılıçarslan, 2 yıl süren Ar-Ge çalışmalarının ardından dünyada bir ilk başararak glütensiz pişmaniye ve met helvası üretti. Kılıçarslan, şimdi ise oğlu için ürettiği pişmaniye ve met helvası siparişlerine yetişemiyor.