Türkiye Gazetesi

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Romatizması olan hastalarda soğuk ve yağışlı havalarda hava basıncını değişmesine bağlı olarak eklemlerdeki ağrıların artabileceğini söyleyen Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. İlknur Can “Eklem romatizması ve kas iskelet sistemi rahatsızlıkları olanlar, kış aylarında ve yağışlı havalarda ağrılarının arttığından şikâyet ederler. Bunun sebebi, soğuk havalarda kasların ve kan damarlarının kasılmasına bağlı olarak romatizmal bölgeye giden kan akımının azalmasıdır. Buna bağlı olarak dolaşım bozulabilir ve ağrı meydana gelir" dedi.

SAĞLIKLI VE DENGELİ BESLENMEK OLUMLU ETKİ GÖSTERİYOR

Kışın eklem ve kas ağrılarındaki artışın diğer bir sebebinin ise hasar görmüş eklemlerdeki basınç algılayıcı reseptörlerin aşırı duyarlı hâle gelmesi olduğunu aktaran Dr. Can "Kış aylarında güneş ışığında vakit geçirmenin yanı sıra, yapılacak orta tempolu bir yürüyüş ağrıları azaltır. Bunun yanı sıra bol su tüketmek, sağlıklı ve dengeli beslenmek kas ve eklem ağrıları üzerinde olumlu etki gösterir" diye konuştu.

Uzman doktordan romatizma hastalarına Covid-19 uyarısı Özel 100. Yıl Hastanesi doktorlarından İç Hastalıkları ve Romatoloji Uzmanı Doç. Dr. Metin Işık, “Bilindiği üzere dünya son 1 yıldır pandemi ile uğraşıyor ve pandemi bütün her yeri etkilediği gibi bizim romatizmayı ve romatizmal hastalıkları da etkiledi. Bizim hastalarımız bilindiği üzere bağışıklık sistemini baskılayan ilaçları en çok kullanan grup” dedi.

'Çürük dişler kalp-damar hastalıklarına, romatizmaya ve ülsere yol açabilir' Dr. Özge Gürbüz ''Diş çürükleri bulundurdukları mikroorganizmalar ve oluşturdukları lezyonlar sebebiyle kalp-damar hastalıklarına, romatizmaya ülsere, böbrek ve karaciğer sorunlarına yol açabilir'' dedi.