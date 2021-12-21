Türkiye Gazetesi

Koronavirüste son 24 saatlik verilerin servis edildiği Covid-19 vaka tablosu yayımlandı. Tablodan elde edilen verilere göre; vaka sayısında yeniden bir atış yaşandığı gözlemlendi. Konuya ilişkin açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Salgının yol açtığı bazı dolaylı hasarlarsa sürüyor. Bunları telafi ederek önümüzü açmamız da, kısmen, durumu aşı ve tedbirle kontrol altına almamıza bağlı" ifadelerini kullandı.

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Koronavirüs ile mücadelede K vitamini tavsiyesi Koronavirüs nedeni ile hayatını kaybedenlerde K vitamini eksikliğinin sık görüldüğüne dikkat çeken Diyetisyen Aslıhan Altuntaş, bu vitaminin vücuda güç kattığını söyledi; K vitaminin önemini, faydalarını ve hangi besinlerde bulunduğunu açıkladı.

Dikkat çeken araştırma: Koronavirüs atlatıp aşı olanlar ‘süper bağışıklık’ kazanıyor Güney Afrika’da tespit edilen Omicron varyantı hızla yayılmaya devam ederken ABD’li bilim adamları tarafından dikkat çeken bir araştırma yapıldı. Araştırmaya göre, aşılandıktan sonra koronavirüs ile enfekte olan kişiler ‘süper bağışıklık’ kazanıyor.

Koronavirüs hastaları için "sanal" hastane Koronavirüsle mücadele kapsamında İngiltere, yeni varyant Omicron'ın ortaya çıkmasıyla hastanelerde artan yükün azaltılması için sanal hastane odaları kuracağını açıkladı.