Türkiye Gazetesi

Güzelavrat otu, patlıcangiller ailesinden bir bitkidir. Boyu 1 buçuk metre kadar uzunluğa erişebilir, yaprakları oval, çiçekleri hafif yeşil ve soluk mor renklidir. Üzerinde küçük küçük kiraza benzeyen meyveleri bulunur. Zaman zaman çiçekler açan bu bitki, çiçeklerini meyveye dönüştürerek farklı bir görünüm alır.

GÜZEL AVRAT OTUNUN FAYDALARI

Güzel avrat otu, bademcik iltihabına iyi gelir, kanı temizler.

Bağışıklık sistemini güçlendirdiği bilinen bu bitki, astım ve bronşit gibi hastalıkların tedavisinde etkilidir.

Saç bakımında kullanılır. Saçların daha canlı ve gür çıkmasına destek olur. Cilt sağlığı için de faydalıdır.

Ağrı kesici özelliği bulunur.

Bağırsak dostu olan güzelavrat otu sindirimi de kolaylaştırır.

Gastrit, ülser gibi mide sorunlarının tedavisinde bu bitkiden yararlanılabilir.

Gut hastalığına karşı tedavi edici etkisi bulunur.

GÜZELAVRAT OTU YENİR Mİ?

Güzel avrat otunun birçok faydası bulunur ancak kullanıma hazır hale getirilmesi için önce tıbbi işlemlerden geçmesi gerekir. Bitki direkt tüketildiğinde zehirleyici etkisi ile hastanelik edebilir. Zehirli etkiler göstermeye başladığında baş ağrısı, mide bulantısı gibi belirtiler meydana gelebilir.

Ispanağa karışan ve birçok ilde zehirlenme vakaları ile gündeme gelen güzelavrat otunun zararı kadar faydaları da bulunuyor.



GÜZELAVRAT OTU NE İŞE YARAR, ZEHİRLİ Mİ?

İnsanlar güzel avrat otunu doğal ilaç yapımında kullanır. Bademcik iltihabı ve orta kulak iltihabını tedavi edici etkisi vardır. Ancak zehirleyebileceği unutulmamalıdır. Güzel avrat otu, yapılan bilimsel çalışmalarda ve ilaç sektöründe kullanılır. Amatör kullanımlar için pek uygun değildir, hatta kullanımı tehlikeli olabilir.

GÜZEL AVRAT OTU NASIL KULLANILIR?

Güzel avrat otunun yapraklarından ve kök kısımlarından faydalanılır ancak zehirli olması nedeniyle evde kullanılması tavsiye edilmez.



Bu içerik yalnızca bilgi vermek amaçlıdır. Doktorunuza, bir uzmana ya da lisanslı bir diyetisyene danışmadan herhangi bir bitkisel tedavi uygulamayın. Bitkileri güvenilir yerlerden alın. Etiketsiz veya etiketinde içerdiği maddeler belirtilmemiş olanları almayın.

Güzelavrat otu hem zehir hem şifa Karadeniz bölgesinde ıspanağa karışan ve pek çok kişini zehirlenmesine yol açan güzelavra otunun zehirli olduğu kadar şifalı olduğu da ortaya çıktı. Pek çok yarı olan güzelavrat otu göz hastalıklarından, mide rahatsızlıklarına kadar pek çok ilacın yapımında kullanılıyor.